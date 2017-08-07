Мадуро поздравил армию с успешной борьбой с террористами

Каракас, , 00:45 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил боливарианские Национальные вооруженные силы с успешно проведенной антитеррористической операцией. Об этом венесуэльский лидер заявил во время телефонного разговора с командующим армии Иисусом Суаресом Цурио, сообщает 6 августа El Nacional.

«Неделю назад мы победили голосами, и теперь должны бороться с терроризмом пулями», - отметил Мадуро.

Ранее стало известно, что утром 6 августа одетые в военную форму неизвестные совершили нападение на военную базу 41 танковой бригады. Предположительно, целью атаки был захват оружия.

По словам президента, в результате противостояния нападавших и военных Венесуэлы было убито двое атакующих. Еще десять подозреваемых, среди которых девять гражданских и один дезертировавший несколько месяцев лейтенант, были задержаны.

Президент призвал представить всех задержанных к суду и назначить террористам максимальное наказание.

Мадуро прокомментировал также содержание распространенного накануне нападения на базу видеоролика. Выступающий с призывом к военному восстанию против «кровавой тирании» дезертировал из армии Венесуэлы еще в 2014 году и в настоящее время живет в Майами.

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Кроме того, Мадуро распорядился усилить меры безопасности во всех воинских частях страны.

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