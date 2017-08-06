В городе Снежное (ДНР) почтили память российского журналиста Андрея Стенина

Снежное, ДНР, , 18:05 — REGNUM Молебен и митинг-реквием в память о фотокорреспонденте агентства «Россия сегодня» Андрее Стенине прошли сегодня, 6 августа, на месте его гибели вблизи города Снежное. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в местном отделении общественного движения «Донецкая Республика» города Снежное.

«Сегодня мы провели митинг-реквием памяти российского журналиста Андрея Стенина на месте его гибели. На мероприятии присутствовало 150 человек. Среди них сотрудники снежнянской администрации, активисты общественного движения «Донецкая Республика», активисты общественной организации «Молодая республика» и очевидцы событий», — сказала участница митинга.

Она уточнила, что в ходе митинга протоиерей Свято-Серафимовского храма Георгий провел молебен в память о Стенине, а также о журналистах Андрее Вячало и Сергее Коренченкове, погибших в тот день вместе с ним. Присутствующие почтили память журналистов минутой молчания и возложили цветы к месту их гибели.

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Напомним, что фотокорреспондент агентства «Россия сегодня» Андрей Стенин погиб три года назад в зоне боевых действий в Донбассе при выполнении профессионального долга. Согласно данным Следственного комитета РФ, машина, в которой ехал Стенин, была обстреляна украинскими военными 6 августа 2014 года. Позднее автомобиль сгорел в результате обстрела ВСУ места гибели реактивными системами залпового огня.

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По указу президента России Владимира Путина Стенин посмертно награжден Орденом Мужества. Власти города Снежное приняли решение присвоить имя Андрея Стенина школе в местном поселке Горняцкое. Позднее в холле школы был установлен бюст журналиста.