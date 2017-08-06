«Затягивая переговоры по Brexit, Евросоюз откладывает дату своего провала»

Лондон, , 17:00 — REGNUM Евродепутат от британской Консервативной партии Эшли Фокс заявил, что Соединенное Королевство потеряет после Brexit свои позиции в экспорте товаров на континент

«Это — один из недостатков нашего развода с Евросоюзом. К сожалению, неизбежный, — отметил Фокс в интервью британской The Independent. — Есть и другие. И все они — порождение попыток Европейского Сообщества сделать так, чтобы после окончательного оформления брексита Британии жилось хуже, чем до него».

С другой стороны, по мнению депутата Европарламента, «Великобритания сильно выиграет, экономя на отчислениях в пользу ЕС, которые раньше делались Лондоном «для поддержания безопасности внешних границ Сообщества. Теперь Великобритания вернется к своим границам и будет их контролировать сама, не переплачивая Брюсселю».

Кроме того, считает Эшли Фокс «возможность заключать двусторонние сделки без оглядки на Евросоюз дает Британии несомненное преимущество в политическом и экономическом плане. Неспособность заключать самостоятельные торговые сделки с другими странами мира была очень сильной помехой экономике Альбиона».

«Я не сомневаюсь, что Европарламент намерен проголосовать за максимальное затягивание переговоров с Великобританией по ее выходу: как только брексит состоится и Соединенное Королевство реально окажется на свободе, экономика ЕС начнет испытывать серьезные потери».

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