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«Затягивая переговоры по Brexit, Евросоюз откладывает дату своего провала»

Политика

Евросоюз боится, что Британия вне Сообщества будет жить лучше, чем внутри него

«Затягивая переговоры по Brexit, Евросоюз откладывает дату своего провала»
Petr Kratochvil
Брексит

Лондон, 6 августа 2017, 17:00 — REGNUM  Евродепутат от британской Консервативной партии Эшли Фокс заявил, что Соединенное Королевство потеряет после Brexit свои позиции в экспорте товаров на континент

«Это — один из недостатков нашего развода с Евросоюзом. К сожалению, неизбежный, — отметил Фокс в интервью британской The Independent. — Есть и другие. И все они — порождение попыток Европейского Сообщества сделать так, чтобы после окончательного оформления брексита Британии жилось хуже, чем до него».

С другой стороны, по мнению депутата Европарламента, «Великобритания сильно выиграет, экономя на отчислениях в пользу ЕС, которые раньше делались Лондоном «для поддержания безопасности внешних границ Сообщества. Теперь Великобритания вернется к своим границам и будет их контролировать сама, не переплачивая Брюсселю».

Кроме того, считает Эшли Фокс «возможность заключать двусторонние сделки без оглядки на Евросоюз дает Британии несомненное преимущество в политическом и экономическом плане. Неспособность заключать самостоятельные торговые сделки с другими странами мира была очень сильной помехой экономике Альбиона».

«Я не сомневаюсь, что Европарламент намерен проголосовать за максимальное затягивание переговоров с Великобританией по ее выходу: как только брексит состоится и Соединенное Королевство реально окажется на свободе, экономика ЕС начнет испытывать серьезные потери».

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