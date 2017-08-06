МИД Китая: Москва и Пекин намерены углублять стратегическое взаимодействие

Манила, , 16:55 — REGNUM Москва и Пекин намерены укреплять двустороннее стратегическое сотрудничество. Об этом, как передает RT, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях мероприятий по линии АСЕАН в Маниле.

«Обе стороны обязались продолжать неуклонно рассматривать друг друга в качестве приоритетных международных направлений, независимо от того, как меняется ситуация в мире», — заявил Ван И.

Министр иностранных дел Китая также добавил, что Москва и Пекин намерены углублять стратегическое взаимодействие, укреплять взаимное доверие, поддержку и всестороннее сотрудничество.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проходит на Филиппинах со 2 по 8 августа.

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