ВСУ завезли в Красногоровку рефрижераторы с трупами людей

Донецк, , 16:18 — REGNUM Командование Вооруженных сил Украины готовит провокации для ангажированных СМИ в районе подконтрольной Киеву Красногоровки с псевдожертвами среди мирного населения. Об этом сообщил 6 августа заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«Достоверно известно, что в район Красногоровки прибыли два рефрижератора с человеческими трупами. Замыслом «режиссеров» из командования «АТО» предусматривается осуществление массированного артиллерийского обстрела одного из близлежащих населённых пунктов в ближайшие дни, с последующей демонстрацией привезённых трупов и обвинением ВС ДНР в преступных действиях, в результате которых якобы и погибли ни в чём не повинные люди», — проинформировал Басурин.

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Представитель командования Вооруженных сил Донецкой Народной Республики добавил, что для видеофиксации постановки, в зоне так называемой «АТО» работают несколько съёмочных групп различных телеканалов, в том числе из США.

По этой причине командование ВС ДНР призывает наблюдателей из миссии ОБСЕ обратить внимание на подобный факт и оперативно отреагировать в случае необходимости.