МЕРКОСУР решил изолировать Венесуэлу. Но только политически

Каракас, , 15:22 — REGNUM «Приостановка членства Венесуэлы в МЕРКОСУР — дипломатический ответ стран региона на нарушения Конституции властями Боливарианской республики, — объясняет причины жеста входящих в эту международную экономическую организацию Бразилии, Аргентины, Уругвая и Парагвая испанское информационно-аналитическое издание El Confidencial. — Бразильский министр иностранных дел Алоизио Нунес, выступая на пресс-конференции, организованной в Сан-Паулу после завершения встречи представителей стран-участниц южноамериканского «общего рынка», пояснил, что четыре страны МЕРКОСУР достигли консенсуса в вопросе введения серьезных политических санкций в отношении Венесуэлы».

Так называемый «Ушуайский протокол демократического компромисса» (Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático), подписанный в 1998 г. четырьмя действительными членами МЕРКОСУР (за исключением Венесуэлы) и двумя ассоциированными членами (Чили и Боливия) предусматривает возможность исключения из блока стран-участниц то государство, в котором нарушаются демократические права и свободы.

На совещании в Сан-Паулу вопрос о применении к Каракасу положений Ушуайского протокола поднимался, однако использованы положения документа в отношении Венесуэлы были выборочно: Нунес озвучил решение членов альянса подвергнуть Венесуэлу политической изоляции, а вот вопросов экономических взаимоотношений пока не касаться. Демарш организации, чей ВВП составляет 75% от общего объема продукции, производимой всей Латинской Америкой, не остался незамеченным в Каракасе.

Выходящая в Каракасе газета Ultimas noticias поместила статью, в которой применение Ушуайского протокола венесуэльскими властями названо неправомерным и считается вмешательством во внутренние дела независимой Боливарианской республики. Издание приводит также высказывание президента Николаса Мадуро о том, что «Венесуэла никогда не выйдет из МЕРКОСУР».

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