Владимир Добрынин, , 13:27 — REGNUM

Когда в ноябре 1963 года после самого резонансного и загадочного убийства в истории современной Америки — «выстрелов в Далласе», унесших жизнь президента США Джона Ф. Кеннеди — ФБР в качестве официальной версии события предложило считать покушение результатом террористической акции свихнувшегося марксиста-одиночки Ли Харви Освальда, мало кто в этот сценарий поверил.

Однако данных о заговоре и разработке планов устранения Джей-Эф-Кей спецслужбам найти и огласить не удалось, и в итоге комиссия Уоррена выслушала отчет ЦРУ о том, что ни одна из организаций, действующих внутри страны или за ее пределами, планов покушения на президента не строила и, разумеется, не реализовывала.

Справка ИА REGNUM: комиссия Уоррена — независимый орган, который был создан президентом Линдоном Джонсоном специально для расследования убийства Джона Кеннеди. Названа так по имени руководителя — председателя Верховного Суда США Эрла Уоррена. 24 сентября 1964 года комиссия представила итоговый доклад, 888 страниц которого должны были убедить всех интересующихся, что Освальд являлся снайпером-одиночкой.

441 документ: не о чем конкретно, но с намеками

Лет с тех пор прошло немало, версий убийства за это время прозвучало изрядное количество, но официальной отмены вердикта Эрла Уоррена и возглавляемой им бригады так и не состоялось. За это время желание найти разгадку, докопаться до истины у многочисленных специалистов по журналистским расследованиям то разгоралось, то затухало, но никогда не исчезало полностью.

На прошлой неделе Национальный Архив США (National Archives) рассекретил 441 документ общим объемом в несколько тысяч страниц, связанных с этим убийством. Авторам издания Politico Magazine журналисту Филиппу Шеннону (Philip Shenon) и директору Центра политики Вирджинского университета Ларри Джей Сабато (Larry J. Sabato) удалось обнаружить в этих бумагах весьма занятную информацию, которая, если и звучала когда-то на уровне сплетен и слухов, то официально точно никем еще не подавалась.

Оказывается, не сразу после выстрелов, но после обнародования доклада Комиссии точно, «в ЦРУ появились сомнения в одиночестве Освальда. К середине 70-х годов эти сомнения, постепенно обрастая фактами, переросли в озабоченность тем, что ФБР, Секретная служба (Secret Service), Белый дом и пресловутая Комиссия вместе с ее председателем Эрлом Уорреном, никогда не обращали внимания на имевшиеся сведения о контактах Ли Харви Освальда с иностранными агентами, включая дипломатов и разведчиков коммунистических правительств Кубы и Советского Союза, которые, возможно, знали о марксистских убеждениях будущего убийцы и могли даже поощрять его планы уничтожения президента США».

В документах, имевшихся в открытом доступе ранее, убедительных доказательств того, что Фидель Кастро или другие иностранные лидеры играли какую-то персональную роль в случившемся, нет.

Перевести стрелки на Кастро

Шеннон и Сабато, пробежав по содержимому открывшихся бумаг, приходят к выводу, что «ЦРУ беспокоилось не зря». «Кубинский след» получился вроде инверсионного в небе — подсказывающего, что самолет был, хотя его давно не видно.

«В Лэнгли давно признали, что Кастро был неугодной фигурой для Америки и просто бельмом на глазу для Центрального Разведывательного Управления. Ни для кого не секрет, что американское шпионское ведомство разрабатывало не один вариант попыток физического устранения кубинского лидера, не гнушаясь при этом даже сотрудничеством с мафией. В арсенале ликвидаторов был такие средства уничтожения, как зараженный грибком костюм для дайвинга (Фидель иногда погружался в морские пучины), отравленная игла для подкожной инъекции, скрытая в авторучке, взрывающаяся сигара и прочее», что можно увидеть, пересматривая Бондиану.

Версия «одиночка-марксист, ярый поклонник Кастро, собирающийся сбежать из Америки в Гавану или Москву, узнает о якобы готовящемся покушении на обожаемого им диктатора и решается превентивно отомстить террористам, застрелив несколькими днями ранее Кеннеди» — наиболее удобна для всех: и для ФБР, и для Уоррена, и для Белого дома. Но для ЦРУ — в особенности, ибо не только скрывает факты многократной разработки планов ликвидации кубинского лидера, но и освобождает Лэнгли от возможных обвинений в том, что организуемые американской шпионской службой неудачные покушения на Кастро привели к удачному покушению на жизнь хозяина Овального кабинета.

«Беспокойство ЦРУ в середине 70-х», о котором говорилось выше, диктовалось, очень похоже, желанием направить дальнейшее расследование (после озвучивания вердикта Уоррена поиски истины на неофициальном уровне не затихали) в русло «Лэнгли тут не при чем»: не раскрытый вовремя террорист-одиночка — это промах ФБР, с ЦРУ здесь взятки гладки.

Октябрь 2017: точка или многоточие?

Где же все-таки скрыта истина? Авторы указывают, что в архивах лежит еще около 3100 документов, напрямую касающихся «выстрелов в Далласе». Возможно, рассекречивание их позволит установить, что же произошло на самом деле, и кто стоял за самым громким убийством в Америке ХХ века.

В 1992 году Конгрессом был принят так называемый закон о регистрации материалов по убийству Кеннеди (Kennedy Assassination Records Collection Act), в соответствии с которым все материалы по делу должны быть раскрыты не позднее, чем через 25 лет с момента совершения события.

«Если Дональд Трамп не наложит вето на этот закон, в октябре 2017 мы всё узнаем, — предполагают Шеннон и Сабато. — Но гарантий — никаких. Несколько правительственных чиновников и влиятельных конгрессменов сообщили нам, что, по крайней мере, два федеральных агентства, возможно, ЦРУ и ФБР, обратятся к Трампу с предложением заблокировать раскрытие оставшихся под грифом «секретно» материалов. Даже спустя 54 года после события остаются люди, которым невыгодно обнародовать некоторые бумаги. В ФБР и ЦРУ в начале текущего года признали, что они проводят окончательный обзор нераскрытых файлов, но будут ли ходатайствовать о сохранении их в тайне, не сказали».

В октябре мы можем получить подтверждение предположений, что два упомянутых выше агентства просто лгали комиссии Уоррена с целью отведения от себя подозрений в международной террористической деятельности», — резюмируют аналитики.

Упомянутое выше «подтверждение, которое мы можем получить», вряд ли уж станет таким поразительным откровением: искажение информации — одна из обязательных составляющих работы спецслужб. Вопрос «Кто убил президента Кеннеди?», который на самом деле интересует авторов Politico Magazine, скорее всего, будет тем же, что и в сентябре 1964, когда отчитался Эрл Уоррен, поскольку правда невыгодна никому. Одним не нужно лишнее пятно на мундир, другим не хочется остаться без увлекательного хобби «я веду частное расследование», а третьи потеряют возможность наслаждения увлекательным чтивом на ночь о шпионских страстях.