Ариф Асалыоглу, , 11:31 — REGNUM

Поставка танков из США в Отряды народной самообороны Сирии

Стало известно, что власти США отправили Отрядам народной самообороны Сирии, подвластным Рабочей партии Курдистана, 100 фур с вооружением, а также как минимум 10 танков в закрытых контейнерах. Как сообщает журналист газеты Hürriyet Уур Эрган, Турция, не удовлетворившись официальными заявлениями по поводу американских поставок оружия сирийскому крылу РПК, получает информацию из собственных разведывательных источников. По утверждению турецких подразделений безопасности, США в некоторых случаях предоставляет неполную информацию. 31 июля турецкие силы безопасности получили интересную информацию по поводу поставок 100 фур. Видеозаписи, полученные из различных источников, указывают на том, что важная часть их была осуществлена, как и прежде, в ночное время через границу между Ираком и Сирией. В фургонах можно было разглядеть автоматы Калашникова, пули и другую военную технику. В операции участвовали машины большего размера, закрытые сверху. Турецкие силы безопасности установили, что в закрытых фургонах перевозилось минимум 10 танков, но, как сообщил изданию представитель сил безопасности газете, «численность может быть и больше. Мы также получили информацию о поставках Отряду народной самообороны бронетранспортеров».

Новые женщины-послы

Решением министерства иностранных дел Турции были назначены новые послы в различные страны. Назначение носящей платок и не являющейся работником МИД Мерве Кавакчи послом в Малайзию вызвало множество споров. Но еще до референдума по поправкам в Конституцию 2017 года власти отправили послом в Кувейт Айше Сайан, сестру министра по делам семьи и социальной политике Фатмы Бетюль Сайян, которая сыграла роль во время кризиса между Турцией и Голландией. Новые назначения женщин-послов, носящих платки, были интерпретированы как изменения во внешней политике правящей турецкой Партии справедливости и развития.

Заседание Высшего военного совета

Заседание Высшего военного совета Турции, формирующего турецкие Вооруженные силы, традиционно проходит каждый год в августе. В этот раз заседание прошло под председательством премьер-министра Бинали Йылдырыма. На совещании под грифом «совершенно секретно», которое продлилось один день, были осуществлены назначения полковников, адмиралов и генералов Вооруженных сил Турции. Перед началом заседания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Йылдырым встретились в президентском дворце в Стамбуле и обсудили предстоящие назначения. Впервые после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года на заседании Высшего военного совета число гражданских лиц превысило число военных. Число оставивших пост и ушедших на пенсию генералов и адмиралов составило 203 человека. По результатам заседания был сформирован новый кадровый состав в лице командующего Сухопутными войсками Яшара Гюлера, командующего Военно-морскими силами Аднана Озбала, командующего ВВС Хасана Кючюкакюза. В этом году отслужившие как минимум три года 34 представителя сухопутных войск, 10 — военно-морских сил и 9 — ВВС были представлены к званию генералов и адмиралов. На встрече были озвучены и неожиданные решения. Например, двое пилотов, перешедших из Турецких авиалиний в ВВС Турции для того, чтобы заполнить недостаток военных пилотов в результате множества отставок офицеров после попытки переворота, решением Высшего военного совета были произведены в генералы.

Попади в тюрьму и узнаешь!

Журналист газеты Sözcü Эмин Чолашан написал статью, описывающую ситуацию в турецких тюрьмах. Быть журналистом в Турции с каждым днем становится все сложнее и сложнее. По тем или иным причинам в любой момент журналистов арестовывают, сажают в тюрьму. Кем бы вы ни были, если у вас нет связей в высших кругах власти, вам придется очень сложно, особенно если вас арестуют. Проходят месяцы, обвинительные акты не готовятся. Вы вынуждены жить за железной решеткой, даже не зная, в чем вас обвиняют. Вот, например, что случилось с управляющими, авторами, карикатуристами и адвокатами газеты Cumhuriyet. На сегодняшний день 11 человек находятся под стражей вот уже 268 дней (9 месяцев). Если вас арестовали, то обратно вы уже не вернетесь. Даже если вы не виновны, вам придется отсидеть за решеткой месяцы. Дела не показывают адвокатам и обвиненным, ссылаясь на то, что они «секретные». Все апелляции для суда автоматически отклоняются. Если говорить об условиях в тюрьме, то во всех, без исключения, они ужасны! Например, в камере на 8 человек спят 25. Можно представить, во что превращается жизнь человека, когда он вынужден находиться в изнуряющей от жары камере, где 25 человек спят друг на друге. Людей здесь не делят на виновных и невиновных. И самое грустное то, что в турецких тюрьмах в этих условиях — без обвинительного заключения, с автоматически отклоняющимися апелляциями — находятся сейчас десятки тысяч заключенных.

16 мусульман приобрели армянский монастырь

Государство отдало армянское культовое сооружение деревенским жителям. Монастырь, расположенный в турецком городе Эрзинджан, был передан во владение 16 сельчанам. Председатель Ассоциации армянских меньшинств Ази Дагчи так отреагировал на передачу монастыря частным лицам: «Никто не может взять в личное пользование церковь. Если армяне создадут фонд или ассоциацию, тогда они могут взять это право пользования. Если останется, к примеру, только один армянин, тогда он может оформить это право на себя. Но в этом случае, учитывая то, что мы, армяне, ждали этого момента, право пользования перешло кому-то другому. Государство отдало нашу церковь деревенским людям, тем самым на самом деле разрушив все. Теперь нам для того, чтобы пойти помолиться, нужно будет брать разрешение не у государства, а у частного лица. Тот, на чье имя оформлено, и будет являться официальным представителем», — отметил Дагчи.

Турция и поставки нефти джихадистами

В Италии расследуется дело о поставках нефти, якобы похищенной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Упоминается в этой связи и Анкара. Как предполагается, нефть, которую террористы украли из Сирии и Ливии, грузится на корабли, выходящие из Турции. Прокуратура Сицилии начала расследование. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, финансовая полиция, работающая в координации с сицилийской прокуратурой, в феврале подготовила отчет, в котором говорится о поставках нефти из скважин, подконтрольных джихадистам, на кораблях «Призрак» на крупные нефтеперерабатывающие заводы Италии. Этот отчет также раскрывает и все точки на пути следования контрабандистов.

Серьезные обвинения от США

Специальный представитель коалиции США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт МакГурк заявил о том, что Турция закрывает глаза на присутствие иностранных военных и другие вещи, происходящие в Идлибе, где располагается «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Как сообщает журналист Мехмет Тороглу, МакГурк, выступая на организованной Институтом Ближнего Востока конференции «Управление антитеррористической политикой администрацией Трампа» заявил, что в следующей схватке им следует быть ближе к Турции. «Идлиб стал крупнейшим районом базирования «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после 11 сентября. Это очень серьезная проблема. Лидеры группировки в большинстве случаев не выходят из Идлиба. Но нужно задать вопрос. Как и зачем помощники лидеров Аймана и Зевахири попадают в Идлиб? Они не парашютисты. Возможно, отправка оружия нашим некоторым союзникам может не являться лучшим выходом, чем пользуется «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас рядом с границей Турцией находится место расположения этой группировки. Поэтому, конечно, мы будем обсуждать это с Анкарой. Как мы закрыли границы в некоторых районах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и обеспечили непроходимость, так то же самое мы планируем сделать и в Идлибе. Это другая проблема, нежели ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но большая проблема, на которой мы должны сосредоточиться для борьбы с терроризмом», — сказал МакГурк.

Отчет по конституционному референдуму из Германии: «Да» вышло в результате мошенничества

Немецкий политик Ханс Олаф Хенкель, до сих пор работающий вместе с либеральными консерваторами Европарламента, назвал последний референдум в Турции по внесению поправок в Конституцию «мошенническим». Хенкель опубликовал статью на турецком «для турецких граждан».

$3,7 млрд за F-35

Министерство обороны США сообщило, что некоторые страны, среди которых есть и Турция, совершили платеж в размере $3,7 млрд долларов за 50 самолетов F-35 фирме-изготовителю Lockeed Martin. Концерн производит самолеты для стран за пределами США в рамках временного соглашения, называемого «неконфиденциальным контрактом». Этот платеж также открывает дорогу для производства самолетов для США. По данным «Спутника», Пентагон заплатил $102 млн за предыдущий самолет F-35A, а в феврале контрактная цена в упала до $95 млн.

Коротко, но важно

Информационное агентство PKK ANF утверждает, что турецкая армия вошла в Кобани и развернулась там. Турецкие отряды якобы расположились в деревнях Бобене и Сактепе, что к западу от Кобани. Лидер курдского сирийского «Демократического союза» (PYD) Салих Муслим поделился записью на страничке в социальных сетях.

Губернаторство Анкары объявило, что в августе голодовки, митинги, мемориальные встречи, концерты и другие массовые мероприятия в парках и садах города будут запрещены.

Евро в Турции побило все рекорды. Пара EUR / TL составила 4.1940 TL, что представляет собой абсолютный рекорд за все время.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что между Турцией и США присутствует напряженность в отношении событий в Сирии. Тиллерсон поблагодарил американского посла в Анкаре Джона Басса за вопрос о Сирии: «Турция играет большую роль в этом вопросе (стабильность Сирии). Как вы знаете, мы находимся в немного напряженных отношениях с Турцией. Посол Басс был очень полезен и сделал многое для того, чтобы помочь нам в Анкаре».

В 20 городах провинции Анкара было задержано 59 человек из министерства промышленности по подозрению в причастности к попытке переворота.