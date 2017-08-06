Глава МИД Китая призвал КНДР воздержать от провокаций

Манила, , 10:38 — REGNUM Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что на встрече со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо призвал Корейскую Народно-Демократическую Республику прекратить провокации, в том числе ракетные и ядерные испытания. Об этом сегодня, 6 августа, сообщает Associated Press.

Ранее сегодня стало известно, что глава китайского внешнеполитического ведомства провел переговоры с главой МИД Северной Кореи «на полях» регионального форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Форум проходит в столице Филиппин Маниле.

Эта встреча прошла всего через несколько часов после того, как Совет Безопасности ООН единогласно принял решение об ужесточении санкций против КНДР.

Новые санкции, которые ввел Совбез ООН против КНДР, касаются запрета на импорт из Северной Кореи железа, свинца, угля и морепродуктов. Кроме того, замораживаются счета Банка внешней торговли Северной Кореи. Резолюция по новым санкциям была предложена США.

Президент США Дональд Трамп уже приветствовал единогласное принятие резолюции по ужесточению санкций против КНДР. Особенно он поблагодарил Россию и Китая, которые формально поддержали стремление США задушить Северную Корею санкциями.