«Британское правительство потратило год впустую»

Лондон, , 08:53 — REGNUM «Вместо того, чтобы заниматься планированием переговоров с Евросоюзом и составлением схем, в результате реализации которых Соединенное Королевство осуществило бы Brexit на наиболее выгодных для Лондона условиях, Тереза Мэй занялась поиском добра от добра, проиграв в итоге выборы, которые ей по ее задумке должны были принести усиление позиций. Таким образом сейчас, год спустя после принятия решения о разводе с ЕС мы находимся все еще переминаемся с ноги на ногу, не зная, куда ступить и стоит ли вообще это делать», — цитирует экс-управляющего Банком Англии британская The Independent.

По мнению Кинга, «переговоры с Брюсселем зашли в тупик уже на первом вопросе повестки дня — о правах британцах в ЕС и граждан Евросоюза на территории Альбиона и выход из этой ситуации пока не просматривается».

Бывший банкир считает, что «Мэй не смогла реализовать ею же провозглашенный принцип «лучше никакой сделки, чем плохая сделка»: она не показала Брюсселю, что если переговорщики не придут к согласию, то Великобритания может выйти из Сообщества на своих собственных условиях и не обращать внимания на протесты остающихся».

Кинг подчеркивает, что «год потерян, но жизнь на этом не кончилась и надо сейчас, не расслабляясь на парламентских каникулах, заняться подготовкой альтернатив, которые могут уведомить Брюссель, что если что-то пойдет не так, то в Лондоне обойдутся без согласований с ЕС».

Банк Англии — публично-правовой институт Великобритании, выполняющий функции центрального банка Соединённого королевства.

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