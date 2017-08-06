Более 270 исламистов вернулись во Францию из Сирии и Ирака

Париж, , 05:55 — REGNUM Числи вернувшихся во Францию сторонников исламского радикализма, воевавших на стороне боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, превысило 270 человек. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Джеральд Коломб, сообщает 6 июля агентство Reuters.

По имеющейся в МВД Франции информации, в страну вернулись 217 взрослых и 54 несовершеннолетних боевиков. Всего в страну въехал как минимум 271 гражданин Франции, воевавший на стороне боевиков.

Что касается общего числа французских граждан, отправившихся воевать за «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то оно составляет около 700 человек.

Глава МВД затруднился ответить на вопрос о количестве убитых в Сирии и Ираке французских исламистов.

В последнее время число французских граждан, попавших под влияние исламистских радикалов, неуклонно растет, отметил Коломб. Все больше людей попадают в специальные списки мониторинга людей с радикальным поведением. Сейчас в списке находятся более 18,5 тысяч человек.