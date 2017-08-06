Вашингтон осудил отставку генпрокурора Венесуэлы

Вашингтон, , 05:16 — REGNUM США выступили с осуждением отстранения от должности генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги, назвав соответствующее решение Конституционной ассамблеи страны незаконным. Об этом 5 августа заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт на своей странице в сети микроблогов Twitter.

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штаты осуждают незаконную отставку генерального прокурора ВенесуэлыДиас и ужесточение авторитарного режима»,заявила

Между тем решение глав дипломатических ведомств Меркосур (Южноамериканского общего рынка) по приостановке членства Венесуэлы США, напротив, приветствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отставке Ортеги с поста генерального прокурора Венесуэлы было принято единогласно членами Учредительного собрания на первом заседании 5 августа.

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Между тем сама Ортега отказалась признать вынесенное в отношении нее решение, заявив о намерении защищать права и свободы венесуэльцев до последнего вздоха.