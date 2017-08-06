Воскресенье, 6 Августа 2017 года
05:21:34 МСК

Вашингтон осудил отставку генпрокурора Венесуэлы

Политика

США продолжают оказывать давление на правительство страны

Вашингтон, 6 августа 2017, 05:16 — REGNUM  США выступили с осуждением отстранения от должности генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги, назвав соответствующее решение Конституционной ассамблеи страны незаконным. Об этом 5 августа заявила официальный представитель госдепа США Хизер Науэрт на своей странице в сети микроблогов Twitter.

«Соединенные штаты осуждают незаконную отставку генерального прокурора Венесуэлы Луисы Ортеги Диас и ужесточение авторитарного режима Мадуро», - заявила Науэрт.

Между тем решение глав дипломатических ведомств Меркосур (Южноамериканского общего рынка) по приостановке членства Венесуэлы США, напротив, приветствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, решение об отставке Ортеги с поста генерального прокурора Венесуэлы было принято единогласно членами Учредительного собрания на первом заседании 5 августа.

Читайте также: Экс-генпрокурор Венесуэлы не признала свое увольнения

Между тем сама Ортега отказалась признать вынесенное в отношении нее решение, заявив о намерении защищать права и свободы венесуэльцев до последнего вздоха.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле