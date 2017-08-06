Мадуро: Венесуэла не выйдет из Меркосур. Никогда

Каракас, , 03:56 — REGNUM Венесуэла всегда будет оставаться в Южноамериканском общем рынке (исп. Mercado Común del Sur — Меркосур). Таким образом, президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал решение министров иностранных дел стран-членов Меркосур о приостановке членства Венесуэлы в связи с прошедшими выборами в Учредительное собрание страны, 5 августа сообщает Los Tiempos.

«Венесуэла не выйдет из Меркосур. Никогда. Мы душа тело и жизнь Меркосур», - заявил лидер Венесуэлы.

Президент добавил также, что можно тысячу раз пытаться исключить Венесуэлу из организации, но она всегда была и будет в Меркосур.

Кроме того, Мадуро обрушился с критикой на своего аргентинского коллегу МаурисиоМакри, обвинив его в содействии политической и экономической блокаде Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа состоялось первое заседание Учредительного собрания Венесуэлы, на котором были приняты решения о продлении срока полномочий собрания от шести месяцев до двух лет и об отставке генерального прокурора страны Луисы Ортеги.

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