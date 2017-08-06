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Сирийская армия отбила у исламистов последний крупный город в Хомсе

Политика

Провинция практически полностью освобождена от террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Дамаск, 6 августа 2017, 03:29 — REGNUM  Последний крупный город в сирийской провинции Хомс отбит у боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находится под контролем правительственных войск. Об этом 6 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сообщается, что отбитый у исламистов сирийский город Аль-Сухна расположен примерно в 50 км к северо-востоку от древней Пальмиры, которая была освобождена правительственными войсками в марте.

Приблизительно такое же расстояние отделяет освобожденныйнаселенный пункт от границы с провинцией Дейр-эль-Зор, территория которой практически полностью контролируется боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сирийскоеинформагентство SANA сообщало, что сирийская армия окружила Аль-Сухну с трех сторон. Информацию о значительных успехах в городе передали также медиапредставительства ливанской военизированной организации «Хезболла», оказывающей военную поддержку правительству Сирии в борьбе с исламистами.

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Война в Сирии