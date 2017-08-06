Сирийская армия отбила у исламистов последний крупный город в Хомсе

Дамаск, , 03:29 — REGNUM Последний крупный город в сирийской провинции Хомс отбит у боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и находится под контролем правительственных войск. Об этом 6 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Аль-Сухна

Сообщается, что отбитый у исламистов сирийский городрасположен примерно в 50 км к северо-востоку от древней Пальмиры, которая была освобождена правительственными войсками в марте.

Приблизительно такое же расстояние отделяет освобожденныйнаселенный пункт от границы с провинцией Дейр-эль-Зор, территория которой практически полностью контролируется боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сирийскоеинформагентство SANA сообщало, что сирийская армия окружила Аль-Сухну с трех сторон. Информацию о значительных успехах в городе передали также медиапредставительства ливанской военизированной организации «Хезболла», оказывающей военную поддержку правительству Сирии в борьбе с исламистами.