Экс-генпрокурор Венесуэлы не признала свое увольнения

Каракас, , 01:59 — REGNUM Уволенная с поста генерального прокурора Венесуэлы Луиса Ортега отказалась признать вынесенное в отношении нее решения Учредительного собрания, назвать свое отстранение от должности незаконным и антиконституционным, сообщает 5 августа El Nacional.

По мнению бывшего генпрокурора, ее увольнение было выполнено с целью прекращения защиты прав граждан страны.

«Сегодня сообщалось, что Верховный суд и незаконный президент Национального учредительного собрания, в обход Конституции и законов, решили убрать меня из моей позиции, для того, чтобы я не могла продолжать защищать права людей», — заявила Ортега.

Свое увольнение поддерживающая оппозицию экс-генпрокурор считает заговором против конституции и намерена искать поддержки у международного сообщества.

Ортега заявила, что продолжит борьбу «за венесуэльцев, за их права и свободы, до последнего вздоха.

Напомним, генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега была лишена должности 5 августа решением Учредительного собрания страны. Решение было принято единогласно на первом заседании собрания.

Новым генпрокурором страны назначен Тарек Уильям Сааб, занимавший до этого должность уполномоченного по правам человека.