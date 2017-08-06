Кировские власти «потеряли» почти 40 тыс кв метров аварийного жилья

Киров, , 01:44 — REGNUM В Кировской области почти 40 тысяч квадратных метров жилья были признаны аварийными, но не были включены в программу расселения аварийного и ветхого фонда до 2012 года. Об этом врио губернатора Игорь Васильев заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я думаю, нам нужно разбираться, по каким причинам это не было сделано. Мы сейчас их выявим, будем кропотливую работу проводить», — пообещал Васильев.

«То есть, их просто не учли?», — переспросил Путин.

«Их просто не учли. Там были ошибки чиновников, может быть, умысел какой-то сознательный», — ответил врио губернатора.

«То есть, их нужно было в соответствии с принятыми решениями включать, но их не включили», — еще раз поинтересовался президент.

«Совершенно верно. Мы сейчас их выявили, с 2017 года в программу включаем. Слава Богу, благодаря Вам, в том числе, программа продлена на один год. Мы работаем активно с Фондом ЖКХ, надеюсь, найдём общее понимание», — заявил Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2017 года в Кирове Владимир Путин в статусе президента РФ впервые посетил Кировскую область. Он провел в Кирове заседание совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого были рассмотрены ход и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в осуществлении местного самоуправления.

Кроме того, в рамках рабочей поездки прошла встреча президента РФ и врио губернатора Игоря Васильева.

Перед совещанием сотрудники поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра продемонстрировали 5 августа президенту РФ Владимиру Путину как на деле работает пилотный проект «Бережливая поликлиника».