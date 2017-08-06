Британия согласна заплатить за выход из ЕС до 40млрд евро

Лондон, , 01:13 — REGNUM Великобритания готова заплатить Европейскому союзу за Brexit до 40 млрд евро, сообщает 5 августа Sunday Telegraph со ссылкой на неназванные источники в правительстве страны.

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Источник вподтвердил, что зашедшие в тупик переговоры о выходе Британии из Евросоюза могут сдвинуться сточки из-за озвученного Лондоном предложения о выплате ЕС до 36 млрд фунтов (около 40 млрд евро).

Источник опроверг появившуюся ранее информацию о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась заплатить 50 млрд фунтов, назвав эту цену слишком высокой.

По словамеще одного источника, позиция ЕС по выплате Британии составляет как минимум 60 млрд евро, однако эту сумму в Лондоне считают завышенной.

Однако Британия заплатит указанную сумму лишь в том случае, если ЕС согласится заключить договор о финансовом регулировании по будущим отношениям, включая торговую сделку.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил о том, что Великобритания выйдет из ЕС несмотря на «обилие проблем».

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