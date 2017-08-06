Небензя: Санкционная дубина в отношении КНДР не заменит дипломатии

Москва, , 00:22 — REGNUM О недопустимости принятия ухудшающих гуманитарную обстановку в КНДР санкционных мер заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, передает 5 августа РИА Новости.

«Санкции не должны использоваться ни для экономического удушения КНДР, ни для преднамеренного ухудшения гуманитарной обстановки. Особенно это касается противозаконных односторонних рестрикций, которые бьют по гражданским отраслям», - заявил российский дипломат.

Более того, после принятия 5 августа Совбезом ООН резолюции по КНДР, ресурс санкционного давления на страну исчерпан, и необходимо переходить к использованию политических и дипломатических инструментов.

Результативность самих односторонних мер по отношению к КНДР Небензя ставит подсомнение, заявляя о невозможности решения северокорейской проблемы лишь с помощь санкций и давления на Пхеньян.

«Практика показывает ущербность односторонних мер, более того — деструктивность подхода, когда в качестве универсального способа решения мировых проблем вместо дипломатических инструментов используется санкционная дубина», - заявил постпред РФ в ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа Совет Безопасности ООН одобрил подготовленную США резолюцию об ужесточении санкции в отношении КНДР. Принятые меры предусматривают «заморозку» счета Банка внешней торговли КНДР, а также запрет на импорт из страны железа, свинца, угля и морепродуктов.

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Напомним, очередные испытания были проведены Пхеньяном 29 июля: запущенная с территории КНДР баллистическая ракета «Хвасон-14» пролетела около тысячи километров и упала в исключительной экономической зоне Японии.

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