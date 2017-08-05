Небензя: РФ призывает КНДР отказаться от ядерной программы

Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Властям КНДР необходимо свернуть ракетную и ядерную программу. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

«Призываем северокорейские власти свернуть запрещенные программы и вернуться в режим нераспространения ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия) и контроля МАГАТЭ», — сказал Небензя.

При этом дипломат добавил, что баллистические ракеты КНДР, стартующие без предупреждения, подвергают серьезным рискам морские и авиационные перевозки в регионе, а также жизни рядовых граждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 августа Совбез ООН принял резолюцию по санкциям против КНДР. Документ предусматривает «заморозку» счета Банка внешней торговли КНДР, а также вводит запрет на импорт из КНДР железа, свинца, угля и морепродуктов.

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