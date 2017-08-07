Дмитрий Орлов, 7 августа 2017, 11:00 — REGNUM
Подготовка к сентябрьским выборам и борьба с коррупцией стали ключевыми трендами, определившими распределение мест глав регионов в нашем рейтинге и их динамику.
Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает незначительные изменения. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальная избирательная кампания в столице выходит на финишную прямую и не связывается с какими-либо угрозами. Вторую строку рейтинговой таблицы, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На четвертую строку перемещается глава Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт): республиканские элиты активизировали борьбу за свои интересы в условиях, когда нового договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан не ожидается. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на пятой строке (минус один пункт).
Губернатор Московской области Андрей Воробьев начинает восстанавливать позиции, частично утраченные после критики по итогам «прямой линии» президента — 7-е место, плюс два пункта. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев тоже демонстрирует положительную динамику: прибавляя сразу четыре пункта, он перемещается на 8-ю строку. Усиливает свое политическое влияние перед сентябрьскими выборами губернатор Белгородской области Евгений Савченко (16-е место, плюс два пункта); возглавляемый им регион в июле с рабочим визитом посетил президент, что было воспринято элитами как позитивный сигнал. Позиции также идущего на выборы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (18-е место, минус два пункта) подвержены некоторой негативной коррекции. В ходе визита в Екатеринбург президент высказал Куйвашеву ряд претензий. При этом предвыборная ситуация в регионе в основном стабилизировалась, а публичные выступления мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже не оказывают на нее существенного влияния.
В группу «Очень сильное влияние» теперь вошел врио губернатора Пермского края Максим Решетников (20-е место, плюс четыре пункта), который заметно активизировался в рамках избирательной кампании. Напротив, топ-20 рейтинговой таблицы покидает с резкой негативной динамикой глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова (34-е место, минус 23 пункта). Скандал вокруг банка «Югра» и аресты сотрудников департамента экономического развития сказываются на ее влиянии крайне неблагоприятно.
Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов (21-е место, плюс семь пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние. В отставку был отправлен и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев, обязанности которого до 10 сентября 2017 года исполнять будет сам Бречалов. Это может привести к серьезным кадровым перестановкам в регионе — вероятно, в интересах его нового главы. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин (32-е место, плюс три пункта) тоже продолжает активную подготовку к собственным выборам. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев публично поддержал врио губернатора, заявив, что Никитин готов к исполнению обязанностей главы региона. Значительно укрепляет свои позиции в рейтинге и врио главы Карелии Артур Парфенчиков (40-е место, плюс семь пунктов). Президент России посетил регион с рабочим визитом, в ходе которого А. Парфенчиков представил главе государства новую стратегию развития региона.
В то же время врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, теряя четыре пункта, опускается на 41-е место; низкая явка на довыборах в областную думу Ярославля имела значительный негативный резонанс и свидетельствовала о проблемах с электоральной мобилизацией в регионе. Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, теряя сразу семь пунктов, занимает 69-е место. Обстановка вокруг сентябрьских выборов главы республики остается конфликтной — региональный избирком отказал кандидату от КПРФ Вячеславу Мархаеву в регистрации из-за неверно оформленных документов, но Компартия не согласилась с таким решением.
Продолжают подготовку к собственным выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимающие, как правило, высокие места в нашем рейтинге. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев закрепляется в группе «Очень сильное влияние» (19-е место). Врио главы Республики Мордовия Владимир Волков, прибавляя три пункта, занимает 24-е место. Сохраняют высокие позиции врио губернаторов Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин, занимая 29-е и 30-е место соответственно. Врио главы Калининградской области Антон Алиханов демонстрирует небольшую положительную динамику (33-е место, плюс один пункт). Поднимаются на одну строку вверх врио губернатора Рязанской области Николай Любимов (45) и врио главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (50). Стабильные позиции в рейтинге у врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (59-е место); в городе был принят важный документ — Стратегия развития до 2030 года. Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, возглавив список «Единой России» на выборах в региональный парламент, также увеличивает свой политический вес по итогам июля — 64-е место, плюс шесть пунктов.
Если же говорить о регионах, где предстоят выборы в органы муниципальной власти, то губернатор Омской области Виктор Назаров в результате отставки непопулярного в регионе мэра областного центра Вячеслава Двораковского укрепляет позиции в рейтинге — плюс шесть пунктов и 48-е место. В целом стабилизировалась в Омске перед выборами в городскую думу и ситуация в местных элитах. Губернатор Алтайского края Александр Карлин (61-е место, плюс 13 пунктов) аналогично укрепляет свои позиции в рейтинговой таблице: подготовка к выборам в городскую думу Барнаула идет стабильно и без каких-либо скандалов. Позитивная динамика отмечается у глав некоторых южных субъектов. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 16 пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние; в возглавляемом им регионе ситуация с элитами существенно улучшилась.
Борьба с коррупцией негативно влияет на позиции некоторых региональных глав. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после значительного спада месяцем ранее вновь ослабевает и перемещается на 43-е место (минус пять пунктов); на это повлиял арест министра строительства и дорожного хозяйства региона. На фоне задержаний вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова и одновременно с ним — главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа по уголовному делу о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском, строящегося в рамках программы «Жилье для российской семьи», значительно утрачивает свои позиции глава региона Владимир Миклушевский (84-е место, минус 19 пунктов). Продолжает падение в рейтинге глава Владимирской области Светлана Орлова (53-е место, минус 10 пунктов); в регионе заметны последствия задержания вице-губернатора Елены Мазанько. Позиции главы Курской области Александра Михайлова на фоне резонансного ареста в июне его заместителя Василия Зубкова также подвержены негативной динамике — 62-е место, минус семь пунктов.
Аресты в правительстве Мурманской области обусловливают негативную динамику главы региона Марины Ковтун: теряя сразу 15 пунктов, она перемещается на 78-ю строку.
Кроме того, на фоне информации о возможной отставке по причине болезни, вновь широко обсуждаемой в СМИ, теряет позиции глава Кемеровской области Аман Тулеев (49-е место, минус 10 пунктов).
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в июне
Средний балл
|Очень сильное влияние
|Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва
1
1
7,38
|Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики
2
2
7,25
|Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области
3
3
6,90
|Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан
4
5
6,87
|Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург
5
4
6,80
|Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан
6
6
6,65
|Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области
7
9
6,60
|Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края
8
12
6,58
|Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО
9
8
6,41
|Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области
10
7
6,37
|Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области
11
10
6,29
|Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области
12
13
6,20
|Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым
13
15
6,16
|Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края
14
17
6,14
|Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия)
15
14
6,10
|Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области
16
18
5,97
|Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области
17
20
5,90
|Куйвашев Евгений Владимирович И.о. губернатора Свердловской области
18
16
5,88
|Радаев Валерий Васильевич И.о. губернатора Саратовской области
19
19
5,85
|Решетников Максим Геннадьевич И.о. губернатора Пермского края
20
24
5,80
|Сильное влияние
|Бречалов Александр Владимирович И.о. главы Удмуртской Республики
21
28
5,75
|Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми
22
22
5,73
|Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области
23
21
5,70
|Волков Владимир Дмитриевич И.о. главы Республики Мордовия
24
27
5,68
|Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области
25
23
5,65
|Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия
26
26
5,62
|Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области
27
33
5,60
|Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края
28
25
5,56
|Васильев Игорь Владимирович И.о. губернатора Кировской области
29
29
5,49
|Жвачкин Сергей Анатольевич И.о. губернатора Томской области
30
30
5,44
|Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области
31
42
5,41
|Никитин Андрей Сергеевич И.о. губернатора Новгородской области
32
35
5,38
|Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области
33
34
5,35
|Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра
34
11
5,27
|Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области
35
31
5,24
|Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области
36
32
5,18
|Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края
37
36
5,11
|Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области
38
41
5,00
|Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики
39
40
4,93
|Парфенчиков Артур Олегович И.о. главы Республики Карелия
40
47
4,90
|Миронов Дмитрий Юрьевич И.о. губернатора Ярославской области
41
37
4,87
|Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан
42
58
4,84
|Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края
43
38
4,79
|Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея
44
44
4,75
|Любимов Николай Викторович И. о губернатора Рязанской области
45
46
4,72
|Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области
46
53
4,68
|Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области
47
45
4,65
|Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области
48
54
4,60
|Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области
49
39
4,57
|Евстифеев Александр Александрович И. о. главы Республики Марий Эл
50
51
4,53
|Среднее влияние
|Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области
51
49
4,51
|Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО
52
50
4,46
|Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области
53
43
4,40
|Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области
54
48
4,35
|Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области
55
57
4,28
|Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области
56
60
4,22
|Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО
57
66
4,19
|Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области
58
56
4,15
|Овсянников Дмитрий Владимирович И.о. губернатора города Севастополя
59
59
4,07
|Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области
60
52
4,00
|Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края
61
74
3,97
|Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области
62
55
3,90
|Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области
63
75
3,85
|Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания
64
70
3,83
|Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области
65
64
3,79
|Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики
66
68
3,77
|Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области
67
61
3,74
|Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия
68
71
3,71
|Цыденов Алексей Самбуевич И.о. главы Республики Бурятия
69
62
3,70
|Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области
70
67
3,65
|Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области
71
80
3,62
|Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области
72
69
3,59
|Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области
73
73
3,54
|Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края
74
76
3,49
|Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва
75
79
3,45
|Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай
76
77
3,42
|Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области
77
72
3,38
|Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области
78
63
3,33
|Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики
79
82
3,31
|Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области
80
83
3,25
|Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области
81
81
3,23
|Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области
82
84
3,19
|Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия
83
85
3,14
|Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края
84
65
3,06
|Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области
85
78
3,00
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук