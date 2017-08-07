Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

Подготовка к сентябрьским выборам и борьба с коррупцией стали ключевыми трендами, определившими распределение мест глав регионов в нашем рейтинге и их динамику.

Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает незначительные изменения. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальная избирательная кампания в столице выходит на финишную прямую и не связывается с какими-либо угрозами. Вторую строку рейтинговой таблицы, как и месяцем ранее, занимает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев. На четвертую строку перемещается глава Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт): республиканские элиты активизировали борьбу за свои интересы в условиях, когда нового договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан не ожидается. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на пятой строке (минус один пункт).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев начинает восстанавливать позиции, частично утраченные после критики по итогам «прямой линии» президента — 7-е место, плюс два пункта. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев тоже демонстрирует положительную динамику: прибавляя сразу четыре пункта, он перемещается на 8-ю строку. Усиливает свое политическое влияние перед сентябрьскими выборами губернатор Белгородской области Евгений Савченко (16-е место, плюс два пункта); возглавляемый им регион в июле с рабочим визитом посетил президент, что было воспринято элитами как позитивный сигнал. Позиции также идущего на выборы врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (18-е место, минус два пункта) подвержены некоторой негативной коррекции. В ходе визита в Екатеринбург президент высказал Куйвашеву ряд претензий. При этом предвыборная ситуация в регионе в основном стабилизировалась, а публичные выступления мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана уже не оказывают на нее существенного влияния.

В группу «Очень сильное влияние» теперь вошел врио губернатора Пермского края Максим Решетников (20-е место, плюс четыре пункта), который заметно активизировался в рамках избирательной кампании. Напротив, топ-20 рейтинговой таблицы покидает с резкой негативной динамикой глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова (34-е место, минус 23 пункта). Скандал вокруг банка «Югра» и аресты сотрудников департамента экономического развития сказываются на ее влиянии крайне неблагоприятно.

Врио главы Удмуртской Республики Александр Бречалов (21-е место, плюс семь пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние. В отставку был отправлен и.о. председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев, обязанности которого до 10 сентября 2017 года исполнять будет сам Бречалов. Это может привести к серьезным кадровым перестановкам в регионе — вероятно, в интересах его нового главы. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин (32-е место, плюс три пункта) тоже продолжает активную подготовку к собственным выборам. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев публично поддержал врио губернатора, заявив, что Никитин готов к исполнению обязанностей главы региона. Значительно укрепляет свои позиции в рейтинге и врио главы Карелии Артур Парфенчиков (40-е место, плюс семь пунктов). Президент России посетил регион с рабочим визитом, в ходе которого А. Парфенчиков представил главе государства новую стратегию развития региона.

В то же время врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, теряя четыре пункта, опускается на 41-е место; низкая явка на довыборах в областную думу Ярославля имела значительный негативный резонанс и свидетельствовала о проблемах с электоральной мобилизацией в регионе. Врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, теряя сразу семь пунктов, занимает 69-е место. Обстановка вокруг сентябрьских выборов главы республики остается конфликтной — региональный избирком отказал кандидату от КПРФ Вячеславу Мархаеву в регистрации из-за неверно оформленных документов, но Компартия не согласилась с таким решением.

Продолжают подготовку к собственным выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимающие, как правило, высокие места в нашем рейтинге. Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев закрепляется в группе «Очень сильное влияние» (19-е место). Врио главы Республики Мордовия Владимир Волков, прибавляя три пункта, занимает 24-е место. Сохраняют высокие позиции врио губернаторов Кировской и Томской областей Игорь Васильев и Сергей Жвачкин, занимая 29-е и 30-е место соответственно. Врио главы Калининградской области Антон Алиханов демонстрирует небольшую положительную динамику (33-е место, плюс один пункт). Поднимаются на одну строку вверх врио губернатора Рязанской области Николай Любимов (45) и врио главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (50). Стабильные позиции в рейтинге у врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (59-е место); в городе был принят важный документ — Стратегия развития до 2030 года. Глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, возглавив список «Единой России» на выборах в региональный парламент, также увеличивает свой политический вес по итогам июля — 64-е место, плюс шесть пунктов.

Если же говорить о регионах, где предстоят выборы в органы муниципальной власти, то губернатор Омской области Виктор Назаров в результате отставки непопулярного в регионе мэра областного центра Вячеслава Двораковского укрепляет позиции в рейтинге — плюс шесть пунктов и 48-е место. В целом стабилизировалась в Омске перед выборами в городскую думу и ситуация в местных элитах. Губернатор Алтайского края Александр Карлин (61-е место, плюс 13 пунктов) аналогично укрепляет свои позиции в рейтинговой таблице: подготовка к выборам в городскую думу Барнаула идет стабильно и без каких-либо скандалов. Позитивная динамика отмечается у глав некоторых южных субъектов. Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов (42-е место, плюс 16 пунктов) значительно наращивает свое политическое влияние; в возглавляемом им регионе ситуация с элитами существенно улучшилась.

Борьба с коррупцией негативно влияет на позиции некоторых региональных глав. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после значительного спада месяцем ранее вновь ослабевает и перемещается на 43-е место (минус пять пунктов); на это повлиял арест министра строительства и дорожного хозяйства региона. На фоне задержаний вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова и одновременно с ним — главы Уссурийского городского округа Евгения Коржа по уголовному делу о нарушениях с обеспечением газом нового микрорайона «Радужный» под Уссурийском, строящегося в рамках программы «Жилье для российской семьи», значительно утрачивает свои позиции глава региона Владимир Миклушевский (84-е место, минус 19 пунктов). Продолжает падение в рейтинге глава Владимирской области Светлана Орлова (53-е место, минус 10 пунктов); в регионе заметны последствия задержания вице-губернатора Елены Мазанько. Позиции главы Курской области Александра Михайлова на фоне резонансного ареста в июне его заместителя Василия Зубкова также подвержены негативной динамике — 62-е место, минус семь пунктов.

Аресты в правительстве Мурманской области обусловливают негативную динамику главы региона Марины Ковтун: теряя сразу 15 пунктов, она перемещается на 78-ю строку.

Кроме того, на фоне информации о возможной отставке по причине болезни, вновь широко обсуждаемой в СМИ, теряет позиции глава Кемеровской области Аман Тулеев (49-е место, минус 10 пунктов).

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в июне Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей Семёнович Мэр города Москва 1 1 7,38 Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики 2 2 7,25 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 3 3 6,90 Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан 4 5 6,87 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 5 4 6,80 Хамитов Рустэм Закиевич Глава Республики Башкортостан 6 6 6,65 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 7 9 6,60 Кондратьев Вениамин Иванович Глава администрации (губернатор) Краснодарского края 8 12 6,58 Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО 9 8 6,41 Дюмин Алексей Геннадьевич Губернатор Тульской области 10 7 6,37 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 11 10 6,29 Дрозденко Александр Юрьевич Губернатор Ленинградской области 12 13 6,20 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 13 15 6,16 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 14 17 6,14 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 15 14 6,10 Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области 16 18 5,97 Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Сахалинской области 17 20 5,90 Куйвашев Евгений Владимирович И.о. губернатора Свердловской области 18 16 5,88 Радаев Валерий Васильевич И.о. губернатора Саратовской области 19 19 5,85 Решетников Максим Геннадьевич И.о. губернатора Пермского края 20 24 5,80 Сильное влияние Бречалов Александр Владимирович И.о. главы Удмуртской Республики 21 28 5,75 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 22 22 5,73 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 23 21 5,70 Волков Владимир Дмитриевич И.о. главы Республики Мордовия 24 27 5,68 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 25 23 5,65 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 26 26 5,62 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 27 33 5,60 Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края 28 25 5,56 Васильев Игорь Владимирович И.о. губернатора Кировской области 29 29 5,49 Жвачкин Сергей Анатольевич И.о. губернатора Томской области 30 30 5,44 Белозерцев Иван Александрович Губернатор Пензенской области 31 42 5,41 Никитин Андрей Сергеевич И.о. губернатора Новгородской области 32 35 5,38 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 33 34 5,35 Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 34 11 5,27 Руденя Игорь Михайлович Губернатор Тверской области 35 31 5,24 Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области 36 32 5,18 Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края 37 36 5,11 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 38 41 5,00 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 39 40 4,93 Парфенчиков Артур Олегович И.о. главы Республики Карелия 40 47 4,90 Миронов Дмитрий Юрьевич И.о. губернатора Ярославской области 41 37 4,87 Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович Глава Республики Дагестан 42 58 4,84 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 43 38 4,79 Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея 44 44 4,75 Любимов Николай Викторович И. о губернатора Рязанской области 45 46 4,72 Островский Алексей Владимирович Губернатор Смоленской области 46 53 4,68 Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области 47 45 4,65 Назаров Виктор Иванович Губернатор Омской области 48 54 4,60 Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области 49 39 4,57 Евстифеев Александр Александрович И. о. главы Республики Марий Эл 50 51 4,53 Среднее влияние Королёв Олег Петрович Глава администрации Липецкой области 51 49 4,51 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 52 50 4,46 Орлова Светлана Юрьевна Губернатор Владимирской области 53 43 4,40 Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области 54 48 4,35 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 55 57 4,28 Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 56 60 4,22 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 57 66 4,19 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 58 56 4,15 Овсянников Дмитрий Владимирович И.о. губернатора города Севастополя 59 59 4,07 Бочаров Андрей Иванович Губернатор Волгоградской области 60 52 4,00 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 61 74 3,97 Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области 62 55 3,90 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 63 75 3,85 Битаров Вячеслав Зелимханович Глава Республики Северная Осетия-Алания 64 70 3,83 Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области 65 64 3,79 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 66 68 3,77 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 67 61 3,74 Зимин Виктор Михайлович Председатель Правительства Республики Хакасия 68 71 3,71 Цыденов Алексей Самбуевич И.о. главы Республики Бурятия 69 62 3,70 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 70 67 3,65 Левченко Сергей Георгиевич Губернатор Иркутской области 71 80 3,62 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 72 69 3,59 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 73 73 3,54 Жданова Наталья Николаевна Губернатор Забайкальского края 74 76 3,49 Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель Правительства Республики Тыва 75 79 3,45 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 76 77 3,42 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 77 72 3,38 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 78 63 3,33 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 79 82 3,31 Козлов Александр Александрович Губернатор Амурской области 80 83 3,25 Никитин Александр Валерьевич Глава администрации Тамбовской области 81 81 3,23 Левинталь Александр Борисович Губернатор Еврейской автономной области 82 84 3,19 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 83 85 3,14 Миклушевский Владимир Владимирович Губернатор Приморского края 84 65 3,06 Коньков Павел Алексеевич Губернатор Ивановской области 85 78 3,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В июле 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук