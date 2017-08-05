Игорь Юдкевич, Дарья Алексеева, , 20:28 — REGNUM

Надевайте намордники и радуйтесь: очередная попытка США улучшить отношения

Не успели интернеты остыть от обсуждения радужных (в хорошем смысле) перспектив России и США в деле налаживания дружбы, первым и решительным шагом к которой был сочтен разговор лидеров двух стран в Гамбурге, как США поспешили подтвердить взятую с незапамятных времен линию. Дональд Трамп (или, как его ласково называли в выборный период, «Наш Трампушка»), подписал очередной пакет антироссийских санкций.

С идеологической стороной дела — а голой политики в холодной войне недостаточно — всё обставлено, как всегда у Штатов: пафос от речи вице-президента Майкла Пенса в виде огромной темной тучи накрывает ненавидимый политиком мир. Пенс, ссылаясь на варшавскую речь своего босса, предъявил России за продолжающуюся поддержку «террористических государств» — Ирана и Северной Кореи. В связи с этим Штатам ничего не остается, как заявить о своих ценностях. Ценности в практическом выражении сказываются в виде различных санкций в отношении банков, кроме того, наши западные партнеры оговаривают стремление противодействовать строительству «Северного потока 2». В свою очередь еще до подписания закона Трампом Россия дала точечный ответ в виде сокращения численности американских дипломатов в РФ и закрытия им доступа к дипобъектам. Что разочаровало партнеров (хотя в их былую очарованность не верится). Как тут не вспомнить изысканное выражение госсекретаря США Рекса Тиллерсона о «химии», которая возникла между Трампом и Путиным при встрече в Гамбурге на саммите G20. Эта «химия», ставшая брэндом встречи, плюс завышенные ожидания, привели к тому, что сам факт продолжительной беседы был раздут до невероятных «исторических» масштабов. Налаживание отношений, которым грезили отечественные оптимисты, на деле оборачивается все более жесткой риторикой — и все более изумительными требованиями.

Взять хотя бы пресловутый «План Тиллерсона» по выстраиванию отношений с Россией. Он включает в себя положение, согласно которому Москва «не должна преследовать американских дипломатов». Не устаешь удивляться маститым бизнесменам, находящимся ноне у руля в Штатах: неужели они на самом деле считают, что набившие оскомину двойные стандарты противоположная сторона воспринимает, как жест установления доверия?.. Впрочем, иногда создается впечатление, что некоторые тезисы пишет сидящий в администрации президента США Безумный Шляпник. «Ты пока так посиди»

Иначе, как авторством этого персонажа, трудно объяснить еще один пункт плана: для того, чтобы РФ и США начали дружить, РФ «должна отказаться от кибершпионажа». Вот именно так. Даже не «обе стороны взаимно отказываются от кибершипонажа», а именно Россия. Подразумевается, видимо, что американская сторона продолжает шпионаж в рабочем режиме. Не обсуждая наличие или отсутствие кибершипонажа, просто зададимся вопросом — за какого дурачка нужно держать «партнера», чтобы на голубом глазу убеждать его отказаться от разведывательных действий в одностороннем порядке? Если серьезно, все это вместе подходит под одно требование — капитулируй. Сдавайся, русс. Комиссары тебя предали, а в нашем концлагере тебя ждет вкусный гуляш. С приветом, Рекс Тиллерсон.

Что же касается Дональда Трампа, то он «внезапно» не подтвердил репутацию руки Кремля:

«В настоящее время у нас очень серьёзные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы их отменить», — сказал Трамп.

К данному заявлению Трамп добавил, что ему нет нужды снимать санкции без того, чтобы получить что-то взамен. «Обмен» предполагает взаимную выгоду. А если Россия и так и так только теряет — то где ее-то нужда отказываться полностью от обязательств перед гражданами (не говоря уж о своих интересах)?

Еще до того дня, когда Пенс принес новость о подписании Трампом антироссийских санкций, хозяин Белого дома уточнил, что санкции не будут сняты до тех пор, пока «всё не будет решено таким образом, чтобы устраивало США и всех на Украине». Этак и поп-звезды скоро начнут условия выставлять.

Обратите внимание на выгодоприобретателей требуемого компромисса: «всё» должно устраивать США и Украину. Россию — не должно. То есть от своих граждан, живущих на части своей территории, нужно отказаться, что вообще-то предательство и — потенциально — геноцид, потому что действия необандеровцев в отношении крымчан в таком случае можно только представить; нужно «вывести войска» с Донбасса, что уж представляется совсем затруднительным в условиях, когда они туда не вводились; в качестве «бонуса» для США (их ведь тоже должно «всё» устраивать) нужно сдать Асада, раз уж все равно особо ретивые говорят, что у России на Ближнем Востоке нет и не может быть своих интересов, регион-то так, ерундовенький, стратегически там и ловить-то нечего. Все это нужно сделать — и получить (может быть!) отмену санкций. Это даже не «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»: речь идет о полной сдаче. Не кажется ли партнерам, что «обмен» немного не равноценен — получить что-то, отказавшись от всего… Вспоминается анекдот про пессимиста на приеме у участкового терапевта: «-Жить буду? — Будете. — А смысл?». При этом глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предельно конкретно заявил, что Россия не станет ввязываться в переговоры о неких условиях снятия санкций. А вот заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка считает иначе: находящуюся в Штатах фактически изъятую у России дипсобственность, например, ей вернут, если увидят стремление Кремля сохранять режим прекращения огня в Сирии.

Остается только изумляться лицемерной снисходительности, которой Штаты прикрыли свои требования. Штаты, которые, как неоднократно заявляли в российском МИД, действиями возглавляемой ими «антиигиловской коалиции» нередко играют на руку боевикам; Штаты, от ударов которых гибнут мирные граждане Сирии; эти самые Штаты говорят, что готовы «дать Москве шанс», если увидят, что она «проявляет добросовестность», и устами Пенса журят Россию за поддержку «террористических государств». Всего-то и нужно, что дать Штатам делать свое благое дело. Тогда и дипсобственность (возможно) вернут, и санкции (может быть) снимут, но главное — все это радикально «улучшит отношения». Подобное улучшение неотвязно напоминает анекдот 80-х: «Всё для блага человека! И я даже знаю его имя!».

Тем паче неясно, как улучшению отношений поспособствует взятый Майклом Пенсом тон, с которым он жалуется на «последние дипломатические шаги России». Предполагается, видимо, что на любой прессинг Россия должна реагировать, как на приказ хамоватого начальника в антиутопии «Кин-дза-дза»: «Пацаки, надеваем намордники и радуемся».