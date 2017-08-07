Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

1. Федеральная политика в отношении регионов

В отношениях Центра и регионов укрепились тенденции предыдущих месяцев — рост внимания федеральных властей к социальным проблемам на местах, более детальный контроль Кремля за ситуацией в субъектах РФ, а также очередные сигналы, подчеркивающие новый формат отношений Федерации с элитами национальных республик.

Продолжаются поездки Владимира Путина и Дмитрия Медведева по регионам. При этом президент использует новый формат встреч с губернаторами — с прямой отсылкой к проблемам каждого конкретного региона, с которыми граждане обращались к главе государства в ходе «Прямой линии». Среди приоритетных тем — ситуация в сфере здравоохранения (доступность медицинских услуг в малых населенных пунктах и противодействие незаконным поборам с населения), образования (подготовка к новому учебному году), состояние дорожной сети, проблемы моногородов. Для губернаторов это пока просто напоминание о приоритетах Кремля. Тем не менее ближе к концу 2017 реакция Центра на недочеты в данной сфере, особенно оставленных без внимания замечаниях президента, может стать более жесткой.

Состоявшееся в Марий Эл под председательством Владимира Путина заседание Совета при президенте РФ по национальной политике подчеркнуло тенденции, которые ранее проявились в ситуации с отказом продлевать договор о разграничении предметов ведения и полномочий Центра с Татарстаном. Так, подтвердив «гарантированное Конституцией право» на изучение национальных языков, президент подтвердил, что «это право добровольное». Таким образом, ставятся под вопрос символические признаки особого положения элит национальных республик в отношениях с Центром, которые были характерны для периода 1990-х.

2. Уровень стабильности социально-экономической и политической ситуации в регионах

Есть несколько важных факторов, влиявших на ситуацию в регионах в июле.

Антикоррупционные процессы на местах. Резонансные аресты региональных чиновников коснулись, в первую очередь, команд губернаторов, позиции которых уже были ослабленными.

В Приморье были задержаны вице-губернатор Евгений Вишняков и глава Уссурийского городского округа Евгений Корж. Ранее фигурантами уголовных дел среди представителей краевых элит становились мэры Владивостока и Дальнегорска Игорь Пушкарев и Игорь Сахута, бывший председатель думы Находки Михаил Пилипенко, а также бывшие вице-губернаторы Сергей Сидоренко и Олег Ежов. Новые уголовные дела ослабляют позиции Владимира Миклушевского. Членом его команды был не только Вишняков, но и Корж, до перехода на работу в Уссурийск работавший помощником действующего губернатора. Такая ситуация может как усилить старые региональные элиты (Миклушевский для Приморья является «варягом»), так и способствовать привлечению в регион новых кадров со стороны.

В Мурманской области был задержан заместитель руководителя главы Управления по обеспечению деятельности правительства региона Георгий Благодельский. Весной под следствием оказалась экс-министр природных ресурсов и экологии области Эльвира Макарова. В Ставропольском крае был задержан министр строительства и дорожного хозяйства региона Игорь Васильев. Главы обоих регионов Марина Ковтун и Владимир Владимиров получили серьезные негативные сигналы в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным в июне 2017 года, проблемы их территорий оказались одними из самых резонансных. Это не означает скорой отставки данных губернаторов. Однако, чувствуя их ослабление, недовольные ими представители региональных элит наверняка активизируют работу против них. Информационные атаки против этих губернаторов в ближайшие месяцы, вероятнее, станут интенсивнее.

Визиты премьера и президента в регионы. Среди губернаторов, на которых в наибольшей степени распространился позитивный эффект от визитов первых лиц, можно отметить главу Белгородской области Евгения Савченко и его новгородского коллегу Андрея Никитина. Савченко получил самые благоприятные оценки со стороны президента, причем его приезд на Белгородчину состоялся вскоре после официального выдвижения главы региона на новый срок. А после приезда в Новгородскую область Дмитрия Медведева было заявлено о выделении региону федеральных средств на реконструкцию коллектора на Валдае. Кроме того, знаковым является проведение именно на Новгородчине под председательством Медведева президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию России, что накануне выборов подчеркивает имидж Андрея Никитина как управленца, способного повысить инвестиционную привлекательность области.

Внимание федеральных СМИ к скандалам в регионе. Наибольший резонанс получил закон о повышении зарплат членов заксобрания Красноярского края, несколько меньший — решение о повышенных отпускных для губернатора и его заместителей, а также новых преференциях для депутатов того же уровня в Ненецком автономном округе (решение было принято в июне, но федеральную известность получило в конце июля). Здесь сказалось снижение числа резонансных новостей в летний период — решения, которые удостоились бы внимания в лучшем случае региональной прессы в другое время года, теперь получило более широкую известность. Серьезно сбить негативный резонанс вокруг ситуации с красноярскими депутатами помогла реакция на нее федеральных фигур, в том числе федерального руководства «Единой России».

3. Отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты

В регионах, куда в 2016—2017 годах были назначены новые врио губернаторов, продолжается переформатирование системы власти.

В некоторых субъектах Федерации публичное сопротивление региональных элит политике нового главы не очень велико, несмотря на анонсирование им жестких мер в отношении местных управленцев. Например, врио главы Удмуртии Александр Бречалов заявил о внимании следствия к руководству ряда акционерных обществ, находящихся в собственности республики. Он также уволил со своих постов руководителей ГУП «Аптеки Удмуртии» Ивана Алабужева и ГУП «Фармация» Алексея Мерзлякова. В Удмуртии продолжаются плановые ротации в правительстве — отметим отставку и. о. премьера региона Виктора Савельева. Существенное значение имеет то, что смена руководства регионом прошла по жесткому сценарию, связанного с арестом теперь уже бывшего главы республики Александра Соловьева. Региональные элиты понимают, что Центр в таких условиях настроен на кадровую ротацию в правительстве республики и серьезный аудит ситуации на контролируемых регионом компаниях.

В других регионах, где врио губернаторов выходят на выборы в сентябре, внутриэлитные конфликты приняли затяжной характер. Отметим ситуацию в Ярославской области: заявление врио главы региона Дмитрия Миронова о переходе к ручному управлению Переславским районом вызвало появление критических публикаций в прессе. На собственно губернаторских выборах такие конфликты вряд ли отразятся. Однако это может свидетельствовать о продолжении конфликтов между руководством региона и муниципальными элитами и после выборов. Это может отразиться на выборах в Ярославскую областную думу в 2018 году.

Косвенно на внутриэлитную ситуацию в предвыборных регионах влияет и вопрос о ротации представителей в Совете Федерации. В верхней палате осенью должно усилится представительство деятелей, сделавших карьеру на федеральном уровне. От исполнительной власти соответствующих регионов представителями могут стать экс-посол РФ в США Сергей Кисляк (от Мордовии), главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев (от Кировской области), глава Россотрудничества Любовь Глебова (от Удмуртии). Если элита региона консолидирована (как в Мордовии), значимой является только позитивная сторона такого назначения — рост лоббистских возможностей властей субъекта РФ. Но в регионах с серьезными внутриэлитными противоречиями такие кадровые шаги могут усилить напряженность — из-за того, что для местных игроков сокращается круг статусных позиций, на которые они могли бы претендовать.

4. Протестные настроения

В июле социальные акции протеста в регионах по уровню созданного ими резонанса снова вытеснили политические. Так, достаточно ограниченное внимание привлекли «агитсубботники» сторонников Алексея Навального. Серия митингов «За Россию без криминальной олигархии и чиновничьего беспредела!», прошедших в середине июля 2017 года под эгидой КПРФ, была замечена довольно небольшим числом изданий за пределами партийной прессы.

В центре внимания в июле, в первую очередь, оказались акции протеста обманутых дольщиков. 25 июля 2017 года прошла всероссийская акция. Очевидно, что недоверие многих участников долевого строительства к властям сохраняется. Протестующие отмечают, что не со всеми группами дольщиков администрации регионов вступили в диалог. Тем не менее проведенные в июле общественные парламентские слушания по проблеме, а также подготовленный думской фракцией «Единой России» закон, защищающий права дольщиков, смог снизить напряженность в отношениях властей с этой общественной группой.

Стоит отметить также вновь напомнившие о себе трудовые конфликты на местах. Например, продолжается история с борющимися за выплаты зарплат шахтерами из Гуково (Ростовская область). Такие затянувшиеся социальные проблемы так или иначе влияют на позиции глав соответствующих регионов.

5. Предвыборные кампании

Самыми резонансными в июле стали стартовавшие официально кампании по выборам губернаторов, региональных заксобраний и представительных органов административных центров субъектов Федерации. Самой обсуждаемой темой стало на этом этапе официальное выдвижение кандидатов.

После того как не прошли «муниципальный фильтр» Вячеслав Мархаев в Бурятии и Евгений Ройзман в Свердловской области, заметно упростилось ведение предвыборной кампании для врио губернаторов этих регионов— Алексея Цыденова и Евгения Куйвашева. Невозможность участия в кампании настолько активных оппозиционных кандидатов, вероятно, приведет к снижению явки избирателей. Тем не менее на фоне в среднем невысокой явки на подобных выборах это вряд ли заденет позиции глав данных регионов.

Перезагрузку региональных элит в ряде регионов фиксирует официальное выдвижение кандидатов. Прежде всего, — от «Единой России», где сосредоточено большинство влиятельных игроков региональной политики. Например, в первой тройке списка партии на выборах в заксобрание Краснодарского края — вице-губернатор Юрий Бурлачко, представляющий круги, получившие влияние при действующем губернаторе Вениамине Кондратьеве, и имеющий основания рассчитывать на пост спикера регионального парламента.

«Долгосрочными инвестициями» в политическое будущее деятелей системной оппозиции в регионах становится участие не в губернаторских, а в муниципальных избирательных кампаниях. Отсюда участие в таких кампаниях в качестве кандидатов политических тяжеловесов от оппозиции. Например, на выборах в муниципалитет Ярославля одну из групп списка «Справедливой России» возглавил Анатолий Грешневиков — депутат Госдумы, пользующийся значительной известностью в регионе.