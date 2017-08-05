Путин в Кирове: «К сожалению, не все руководители меня услышали»

Киров, , 19:40 — REGNUM У граждан России много конструктивных идей и предложений по решению задач местного самоуправления. Игнорировать эти предложения, заниматься «бюрократическим футболом» — категорически неправильно. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, открывая заседание совета по развитию местного самоуправления, которое проходит 5 августа в Кирове.

«Сегодня предлагаю проанализировать принципиальный вопрос: как строить работу, как строится работа органов местного самоуправления по активному привлечению граждан в решение проблем городов, сёл, посёлков, насколько полно учитываются мнения людей, их инициативы и предложения. Именно с этих позиций рассмотрим направления дальнейшего развития местного самоуправления в нашей стране», — отметил Путин.

По его словам, муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития.

«Востребованность таких подходов возрастает с каждым годом. В нашем обществе появляется всё больше граждан, которые проявляют свою инициативу, мы видим больше добровольческих инициатив, в том числе и на местном уровне. Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное — есть желание воплотить их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп. Я не раз говорил, что игнорировать идеи и предложения граждан, заниматься «бюрократическим футболом» — категорически неправильно. Неравнодушное, деятельное отношение людей к проблемам — это огромная ценность и очень хороший резерв, качество нашей работы. Необходимо всемерно поддерживать таких граждан», — заявил президент РФ.

По его словам, для решения этих задач существует целый ряд механизмов. Это и публичные слушания, и территориальное общественное самоуправление, и местные референдумы, другие референдумы и другие инструменты. Сегодня рассмотрим практику их применения в различных регионах.

«Одно из ключевых направлений, требующих максимально тесного взаимодействия между жителями и местной властью, — это благоустройство. Мы приступили к реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Из бюджета в текущем году на эти цели выделено 25 млрд рублей. Напомню: когда мы запускали этот проект, его принципиальным условием было участие жителей в определении приоритетов благоустройства. Обустраивать придомовые территории, парки, общественные пространства необходимо, безусловно, с учётом мнения граждан, которые проживают на этих территориях, так, как это действительно нужно людям, а не так, как удобно тем, кто организует работы», — сказал Путин.

Он напомнил, что особо подчеркивал это и в послании Федеральному собранию: «К сожалению, не все руководители это услышали. И не везде это условие было воспринято как обязательное. Кто-то решил, что можно отделаться имитацией учёта мнения жителей и таким образом проявил явное неуважение к гражданам. Скажу больше — даже пренебрежение. При таком бюрократическом отношении толку, безусловно, не будет: ни с благоустройством, ни — что самое главное — с доверием со стороны граждан».

«Совсем другой результат — в тех муниципальных образованиях, где жители активно включаются в работу по благоустройству. Формируется действительно современная среда для жизни и бережное, ответственное отношение людей к своему двору, к своей улице и к городу в целом», — уверен президент РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2017 года в Кирове Владимир Путин проводит заседание совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого рассмотриваются ход и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в осуществлении местного самоуправления.

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Кроме того, в рамках рабочей поездки запланирована встреча президента РФ и врио губернатора Игоря Васильева.

Перед совещанием сотрудники поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра продемонстрировали 5 августа президенту РФ Владимиру Путину как на деле работает пилотный проект «Бережливая поликлиника».

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