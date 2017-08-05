Путину показали как работает «Бережливая поликлиника»

Киров, , 19:15 — REGNUM Сотрудники поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра продемонстрировали 5 августа президенту РФ Владимиру Путину как на деле работает пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Медицинское учреждение с апреля 2017 года участвует в этом проекте, направленном на повышение доступности и качества медицинской помощи.

Во время посещения поликлиники Путин осмотрел помещения поликлиники, ознакомился с работой регистратуры. Главу государства сопровождали министр здравоохранения Вероника Скворцова, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, врио губернатора Кировской области Игорь Васильев.

По словам главного врача Софьи Войтко, в ходе реализации проекта в три раза — до 10 минут — удалось сократить время ожидания в процедурном кабинете, а время работы с пациентом увеличилось в три раза — до 9 минут.

В свою очередь хирург Андрей Косолапов показал президенту, как работает комплексная медицинская информационная система, к которой подключены все медицинские работники.

На электронном рабочем месте врача и медсестры установлена КМИС с высокой степенью защиты, в ней дублируется амбулаторная карта пациента в электронном виде. Эффективная организация процессов, маршрутизация, электронная очередь позволяют сэкономить время пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 5 августа 2017 года прибыл с рабочим визитом в Киров. Это первый визит Путина в Кировскую область в качестве президента РФ.

В Кирове Путин проводит заседание совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого будет рассмотрен ход и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в осуществлении местного самоуправления.

Кроме того, в рамках рабочей поездки запланирована встреча президента РФ и врио губернатора Игоря Васильева.

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