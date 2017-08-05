Украина выплатила МВФ $450 млн

Киев, , 17:49 — REGNUM Украина перечислила Международному валютному фонду (МВФ) первый платеж в размере $450 млн по программе stand by от 2014 года. Об этом сообщает Hromadske.ua со ссылкой на представителя Национального банка Украины.

«Действительно, начались выплаты по программе stand by, первый платёж уже был перечислен, — говорит источник. — В целом объем выплат перед МВФ — как по основной сумме долга, так и процентов по долгу — составляет около $1 млрд в августе-декабре этого года и не представляет угрозы для объема международных резервов».

4 июля 2017 г. агентство Bloomberg сообщило, что МВФ отложил выделение очередного, пятого транша Украине на конец текущего года. Причина такого решения якобы заключается в том, что парламент Украины не успеет за лето проголосовать за необходимые реформы.

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