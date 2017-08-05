Додон намерен блокировать законопроекты, ухудшающие отношения с РФ

Тегеран, , 16:54 — REGNUM Все законопроекты правительства Молдавии, которые будут способствовать ухудшению отношений с Российской Федерацией, будут блокированы. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в соцсети Facebook.

«В качестве президента Молдовы, и на основание легитимного мандата которого мне доверил народ нашей страны, я буду отстаивать интересы молдавского народа и намерен блокировать всеми возможные законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов принимаемые парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с РФ, — написал глава государства. — Категорически неприемлемо держать в заложники всю страну и подрывать основы межгосударственных дипломатических отношений из-за узких партийных интересов и попыток политического выживания отдельной партии и ее руководства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июля 2017 г. власти Румынии не пропустили самолет, на борту которого находился вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, через территорию страны. Политик РФ планировал посетить Молдавию и ПМР по приглашению главы Молдавии Игоря Додона для участия в мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

Рогозин обвинил в инциденте власти Румынии и лидера правящей Демпартии Молдавии, фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.

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