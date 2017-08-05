Яков Рудь, , 15:42 — REGNUM

Революция пожирает своих детей, коррупция своих холит и лелеет. Если это так, то употреблять приобретшее широкое распространение словосочетание «революция достоинства"следовало бы очень осторожно. Дети «майдана» сегодня не убиты и растерзаны, а, наоборот, сыты, ухожены, обласканы судьбой не хуже «януковичей». Если не лучше. Если революция пожирает, а коррупция лелеет, то, как ни крути, они не революционеры, а коррупционеры. В этой игре слов, как ни странно, присутствует рациональное зерно. Коррупция в Украине после «майдана» расцвела таким пышными цветом, каким не цвела никогда. В первых рядах армии мздоимцев — представители силовых структур, включая тех, кому по долгу службы положено с коррупцией не лазить, а бороться.

Сколько крадут в разных украинских ведомствах, не ведомо никому. По слухам, за первое место в рейтинге самых хлебных силовых структур конкурируют МВД и МО. Руководство МВД ворочает бюджетными сотнями миллионов, рассовывая их по своим карманам и кубышкам родственников в особо крупных размерах. Этим, однако, дело не ограничивается. Ведомство, призванное по природе вещей, блюсти закон и правопорядок, все более и более расширяет ассортимент противозаконных «услуг», за которые взимает мзду с их получателей. Суммы, поступающие от этой коммерческой деятельности в «чёрную кассу» МВД, измеряются многомиллионными суммами.

4 августа в системе МВД отмечали вторую годовщину переименования милиции в полицию и создания Национальной полиции Украины. Министр Аваков по этому поводу принялся, надувая щеки, сыпать глубокомысленными сентенциями из разряда: «о путях развития». «Важнейшей оценкой и основным показателем нашей работы является… доверие людей», — заявил он. И напыщенно добавил: «Которое сегодня растёт». Откуда у чиновника такая уверенность, непонятно. Доверия к полиции у украинцев, как не было, так и нет, работает эта структура из рук вон плохо, практические результатыеё работы плачевны. В Нацполиции процветает коррупция, и люди об этом знают. В начале этого года в Киеве была задержана группа должностных лиц управления финансового обеспечения и бухгалтерского учёта одного из полков особого назначения киевской полиции, участники которой присвоили 10 миллионов гривен, предназначавшихся для премирования личного состава. Это — только одна группа в одном полку, а сумма весьма внушительная. Хотя, как посмотреть. По меркам обычного украинца, живущего в лучшем случае на 5−6 тысяч гривен в месяц, да — очень внушительная. По меркам же нынешней украинской правящей элиты, это — мелочь, о которой даже как-то неловко вспоминать. Тем более, в системе МВД.

В феврале в Сети появилось видео неизвестного происхождения, на котором человек, похожий на бывшего замминистра МВД С. Чеботаря, ушедшего в отставку с этой должности после ряда громких коррупционных скандалов, ставших достоянием публики, даёт советы и наставления мужчине, похожему на вновь назначенного замминистра МВД В.Трояна. Речь идёт о том, как наладить схему поступления снизу — вверх, от подчинённых к высшему руководству ведомства «черных» денег, получаемых в виде взяток, откатов и прочих незаконных поборов. В беседе фигурируют суммы в 100−200 тысяч $ в месяц. Именно столько должны сдавать районные, городские управления, УБОП, УБЕП, ППС, прочие структурные подразделения. Собеседники обсуждают вопросы организации и крышевания игорного бизнеса в Киеве и области, а также проблему легализации коррупционных потоков.

Историю тогда замяли, сделав вид, что ничего не случилось. И, вот, в последние дни июля — информационное пространство взрывает новый сюжет: Служба безопасности совместно с Генпрокуратурой берет В. Трояна с поличным при получении взятки в полтора миллиона гривен. Выясняется, что она была передана группе его доверенных лиц, включая штатного помощника, киевским предпринимателем за то, что замминистра должен был закрыть ведущееся в отношении того судебное производство. В верхах началась паника. Кому-то даже показалось, что ещечуть-чуть, и в сети антикоррупционной работы попадёт, действительно, крупная рыба. Увы, не попала. В. Трояна, в доме которого был проведен обыск, оперативно вывели из-под удара, объявив непричастным к вымогательству и получению неправомерно выгоды путём злоупотребления служебным положением. Сыграли свою роль его близость к главе МВД А. Авакову, принадлежность к патриотам, а также тесная связь с «добровольческими» батальонами (во-первых, сам В. Троян выходец из одного из них, во-вторых, часть полуторамиллионной взятки предназначалась для людей из полка «Азов»).В общем, победу над коррупцией решили отложить. Главного фигуранта очередного коррупционного скандала объявили честным.

Пикантная деталь: полтора миллиона, фигурировавшие в деле о взятке В. Трояна, бесследно исчезли. Жертва вымогательства их вымогателям передала, силовики, проводившие обыск и задержание, их приняли. Затем же, когда в историю вмешался «рука Бога», они испарились. Выходит, что имитация борьбы с коррупцией в Украине вышла на новый качественный уровень: взятки дают, взятки берут, взятки даже оформляют протоколом. Чтобы потом… передать их по назначению!

В этом, если присмотреться внимательнее, нет совершенно ничего удивительного. В Украине сегодня с коррупцией борются те, кто больше всего в ней погряз. МВД тут, конечно, подаёт пример, однако, другие силовые ведомства не отстают. И там о коррупции знают не понаслышке, причём, и рядовые сотрудники, и руководители, включая первых лиц. Сваты председателя Службы безопасности Украины В. Грицака полгода спустя после его назначения на эту должность в течение всего одного дня купили сразу четыре элитные квартиры в Киеве на сумму в несколько сотен тысяч долларов. Генеральный прокурор Ю. Луценко до сих пор так толком и не объяснил, откуда у него и у его семьи «статки», позволяющие владеть домами в центре Киева, загородным дворцом площадью 900 квадратных метров и прочими атрибутами миллионеров. Один из бывших подчинённых Ю. Луценко, уйду в отставку с прокурорской должности не самого высокого уровня, приобрел пять квартир. И таких примеров — сотни!

Государственные силовые структуры, сведя к минимуму выполнение непосредственных функций, предусмотренных Конституцией и действующим законодательством, взяли на себя функции организованных преступных группировок. Теперь они вместе с настоящим криминалом занимаются одним общим делом: грабят страну и людей.

С приходом Украины «в Европу» в украинской коррупции мало что изменилось. Если какие-то изменения произошли, то не к лучшему, а к худшему. Сближение с ЕС силовики использовали с пользой для себя и для своих карманов. Кроме привычного казнокрадства, они занялись грантокрадством: разворовыванием средств, выделяемых Украине в виде разного рода целевых проектов от Евросоюза, его институтов и органов. На днях достоянием гласности стал история с продажей десяти миллионов евро, выделенных ЕС по линии Государственной фискальной службы для технического переоборудования одного из пограничных переходов на границе между Украиной и Польшей. Первые транши украинской стороной получены, куда они подевались, никому неведомо, никаких следов работ на пограничном переходе, кроме вырытого котлована, не наблюдается. Брюссель потребовал от Киева срочно предоставить отчёт о расходовании средств. Пока суть да дело, Евросоюз, получив от киевских чиновных коррупционеров и воров звонку пощечину по одной щеке, спешит подставить другую. По линии МВД в рамках совместного проекта ЕС — Украина PRAVO Брюссель выделяет 20 миллионов евро для поддержки верховенства права в правоохранительном секторе и секторе правосудия. Приоритетное направление — реформа уголовного блока, а именно повышение эффективности расследования тяжких преступлений. Срок реализации проекта — до 2021 года. Держите карман шире, господин министр Аваков! Очередные евромиллионы уже летят к вам!