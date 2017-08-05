Порошенко полетал на МиГ-29

Киев, , 15:37 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко, подражая президенту Российской Федерации, решил полетать на истребители МиГ-29. Об этом он сам написал сегодня, 5 августа, на своей странице в Facebook.

Сегодня на Украине отмечается День воздушных сил.

«Самолетом МиГ-29 прибыл на военный аэродром Винницкой области, чтобы поздравить военных летчиков по случаю Дня воздушных сил. Искренне благодарю за безупречную воинскую службу всех, кто сегодня находится на страже неба независимой Украины. Мирного неба», — написал Порошенко.

К сообщению приложена видеозапись, на которой видно, как Порошенко вылезает с места второго пилота самолёта МиГ-29. Затем он принимает небольшой парад военных лётчиков и поздравляет их с праздником.

Напомним, в далёком теперь уже 2000 году, тогда ещё исполняющий обязанности президента России Владимир Путин подобным же образом летел на истребители Су-27 из Краснодара в Грозный.