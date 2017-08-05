Рогозин летит в Иран обсуждать поставки оружия и говорить с Додоном

Москва, , 12:57 — REGNUM Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин в скором времени отправится в Исламскую Республику Иран, где проведет переговоры с министром обороны этой страны. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на истчоник в аппарате Рогозина.

Сообщается, что по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Рогозин возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Рухани. При этом источник утверждает, что программа визита Рогозина в Иран не ограничится одним участием в церемонии инаугурации.

Должна состояться встреча Рогозина с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, с которым российский вице-премьер обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений

Также утверждается, что Россия и Иран достигли предварительной договоренности усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список США.

В связи с этим, делегация во главе с Рогозиным будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей в области военно-технического сотрудничества.

Также у Рогозина запланирована встреча с вице-президентом Ирана Сореном Саттари. С ним российский вице-премьер обсудит вопросы в области передачи высоких технологий и подготовки иранских специалистов в России.

Примечательно, что в Иране таки состоится встреча и переговоры Рогозина с президентом Молдавии Игорем Додоном, который также приглашен на церемонию инаугурации президента Ирана.

Стоит отметить, что Додон уже подтвердил эту информацию. По его словам переговоры с Рогозиным пройдут в российском посольстве в Тегеране. На встрече будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в отношениях двух стран после того, как правительство Молдавии объявило персоной нон грата Рогозина, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии.