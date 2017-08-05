Правительство расширило список психотропных и наркотических веществ

Москва, , 10:46 — REGNUM Правительство Российской Федерации в очередной раз расширило список наркотических и психотропных веществ. Соответствующее постановление опубликовано сегодня, 5 августа, на официальном сайте правительства РФ.

В правительстве констатировали, что поток синтетических наркотиков, в том числе новых психоактивных веществ (НПВ), обладающих неопределённым правовым статусом, формулы которых постоянно изменяются, способствует поддержанию высокой степени наркотической угрозы.

В итоге 15 НПВ были внесены в список наркотических и психотропных веществ. При этом 14 НПВ попали в раздел «Наркотические средства», одно НПВ — в раздел «Психотропные вещества». Две позиции изменены в связи с выявлением их новых производных.

«Ещё 15 веществ, которые включены в соответствующие разделы перечня отдельными позициями, обладают высоким наркогенным потенциалом, имеют ярко выраженные сходства в структурах с наркотическими средствами и психотропными веществами, ранее уже включенными в перечень», — сказано в заявлении правительства России.

Кроме того, внесены соответствующие изменения в списки наркотических и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Данные меры необходимы для государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств.