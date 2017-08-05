Ирина Инашвили, , 11:11 — REGNUM

Вся новейшая история Грузии, начиная от дня обретения ею независимости, построена на усиленных попытках полностью откреститься и отгородиться от влияния России. Взоры на Запад, которыми было пронизано национально-освободительное движение, зародившееся в недрах Советской Грузии, определяют основные направления внешней политики Грузии на протяжении последних 25 с лишним лет.

Ориентируясь на западную, и прежде всего на американскую «демократию», политические лидеры и правящие силы Грузии в разные периоды новейшей истории по-разному именовали Россию, но лучше всех суть предъявляемых ей обвинений определили экс-президент Михаил Саакашвили и его партия «Единое национальное движение», закрепив за Россией прочное звание «оккупанта», «агрессора», «врага номер один», «развязавшего с Грузией пятидневную войну» и продолжаюшего «ползучую аннексию территорий Грузии».

Пришедшиеся Западу по вкусу подобные обвинения оказались настолько «меткими и четкими», что отказаться от них не смогло даже правительство «Грузинской мечты», первоначально, до прихода к власти, обещавшее существенно наладить и улучшить отношения с Россией, урегулировать конфликт и вернуть Грузии Абхазию и Южную Осетию.

Правда, заявления политических лидеров «Грузинской мечты» в сравнении с аналогичными заявлениями лидеров ЕНД гораздо мягче и корректнее, но суть остается прежней — Россия продолжает «оккупацию Грузии» и заслуживает осуждения со стороны мирового сообщества.

Любые попытки представителей нынешней власти обрисовать реальное положение дел в отношениях с Россией вызывают массу негодования со стороны «оппозиционных политических субъектов», главным из которых по-прежнему является ЕНД со всеми его «отщепенцами» и «сателлитами».

Последним наглядным примером таких попыток любой ценой откреститься от России стала реакция различных политических сил на заявление министра труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давида Сергеенко относительно процессов «ползучей оккупации» и «бордеризации» в Южной Осетии.

Отвечая на вопросы журналистов о протекающем в «Цхинвальском регионе» процессе установки пограничных баннеров и заграждений, Сергеенко с сожалением констатировал, что это «установление тех границ, легитимацию которых в 2008 году, к сожалению, произвело тогдашнее правительство Грузии».

«Очень часто, к сожалению, при описании этих действий, применяется термин ползучая оккупация, который по своей сути не является правильным. Никакая это не ползучая и не поэтапная оккупация. Это, к сожалению, установка тех границ, легитимацию которых в 2008 году, к большому сожалению, произвело тогдашнее правительство. Никакого передвижения границ не происходит», — констатировал Давид Сергеенко.

Такое его заявление вызвало волну негодования, и лидеры ЕНД со всеми своими соратниками из «партнерских» и «дружественных» партий срочно организовали у здания минздрава акцию протеста, на которой обнесли минздрав заграждениями из колючей проволоки. Тем самым «оппозиция» напомнила министру о «заграждениях, возводимых Россией на границе с Цхинвали». Хотя акция носила предупредительный характер, лидеры ЕНД выдвинули на ней требование отставки Давида Сергеенко. Участники акции ожидали появления министра и его разъяснений, но Сергеенко к ним не вышел. Объяснить заявление министра попытались депутаты от правящей партии «Грузинская мечта», одновременно обвинив соратников Саакашвили в организации очередной провокации. Участников акции эти объяснения еще больше раззадорили.

Лидеры отпочковавшейся от ЕНД «Европейской Грузии» посоветовали Давиду Сергеенко внимательно перечитать подписанное в августе 2008 года соглашение о прекращении огня.

А лидер «Европейских демократов» Паата Давитая, который в период правления Саакашвили и ЕНД успешно играл роль тогдашней оппозиции и в качестве представителя этой оппозиции возглавлял временную парламентскую комиссию по изучению причин и последствий августовской войны, к сведению Давида Сергеенко заявил, что в период правления «Грузинской мечты» Грузия потеряла гораздо больше своих территорий, чем в результате войны 2008 года.

Суммировал протесты оппозиции один из лидеров нынешнего состава ЕНД, бывший министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе, который дал по этому поводу специальный брифинг.

«Давид Сергеенко, видимо устал от разговоров об огромных достижениях в сфере здравоохранения и свое главное внимание почему-то обратил на оккупированные территории. Из одной его фразы — глупой, неожиданной и вредительской фразы, которая наносит урон международным политическим интересам Грузии, мы узнали, во-первых, что Россия не осуществляет ползучую оккупацию, во-вторых, что так называемый Цхинвальский регион имеет собственные границы, и в-третьих, что в 2008 году войну начала Грузия, точнее Единое национальное движение», — передал слова Давида Сергеенко соратник Михаила Саакашвили.

Из заявления министра Вашадзе сделал один «хороший», по его оценке, вывод: все узнали, о чем за закрытыми дверьми говорят представители нынешнего правительства Грузии.

Он обратился к лидерам «Грузинской мечты» и призвал их наказать «провинившегося» министра, а в крайнем случае, если от наказания откажутся, хотя бы запретить им говорить на такие темы.

«Не знаю, как наказывают уважаемых министров при нынешнем правительстве, но если их не накажут, у меня к ним одна просьба — пусть хотя бы запретят им говорить, потому что этот бред наносит непоправимый ущерб имиджу Грузии на международной арене», — подчеркнул Вашадзе.

Заявление представителя ЕНД не осталось без ответа. На него откликнулась бывшая соратница Михаила Саакашвили Нино Бурджанадзе, в свое время защищавшая и оправдывавшая все действия прежних властей в отношении России, а после перехода в оппозицию пытавшаяся (не очень успешно) построить свою политику на попытках восстановления взаимоотношений с Россией.

Нино Бурджанадзе напомнила Григолу Вашадзе, что тот долгое время был гражданином России. «Григол Вашадзе пусть не забывает, что российский паспорт долго лежал у него в кармане», — отметила бывшая соратница Саакашвили. Она осудила ЕНД за августовскую войну, а нынешнее правительство — за потерю территорий.

По мнению Бурджанадзе, вина нынешнего правительства состоит в том, что оно закрывает глаза на все происходящее на границах Грузии. «К сожалению, за пять лет, что у власти находится «Грузинская мечта», не сделан ни один шаг в защиту границ Грузии. Я уверена, что если бы состоялась хотя бы одна встреча между представителями правительств России и Грузии, переноса границ не происходило бы», — передает комментарий Бурджанадзе пресс-служба ее партии «Демократическое движение».

По ее мнению, нынешнее правительство Грузии продолжило ту политику, которую проводило ЕНД и которая направлена на превращение Грузии в плацдарм для противостояния США и России. «Быть таким плацдармом очень опасно для Грузии», — констатирует Нино Бурджанадзе.

В то же время она подчеркивает, что ЕНД и его лидеры никакого морального права говорить на тему августовской войны и ее последствий не имеют.

«В связи с событиями августа 2008 года сегодня Саакашвили и Вашадзе должны сидеть в тюрьме, а рядом с ними должны находиться Бокерия и многие другие», — говорится в комментарии лидера «Демократического движения».

Грузия усиленно пытается откреститься от России и упорно движется на Запад, стремясь стать полноправным членом «европейской семьи», принимать в которую ее пока не спешат. Из всего, чего удалось добиться Грузии на пути евроинтеграции, самыми значительными событиями стали пока соглашение об ассоциации с ЕС и безвизовый режим со странами Шенгенской зоны, ограниченный механизмом временной приостановки и не предусматривающий возможности трудоустройства граждан Грузии в странах Евросоюза.

Несмотря избранный Грузией прозападный курс, полностью исключить Россию из своей повестки дня ей пока не удается. Связи с Россией, пособничество России и тайное сотрудничество с Россией во вред интересам Грузии остаются главными обвинениями, с которыми оппоненты обращаются друг к другу. В том числе, немало таких обвинений получал и продолжает получать в свой адрес экс-президент Саакашвили. Еще в 2008 году тогдашняя оппозиция обвиняла ЕНД и его лидера в том, что они умышленно вступили в войну, чтобы выполнить указания России и отдать ей Абхазию и Южную Осетию. Таким образом, грузинские политики, всячески пытаясь откреститься от России, сами же упорно возвращают ее в собственную политическую повестку дня.