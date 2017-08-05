США хотят провести консультации с Россией по штурму Дейр-эз-Зора

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Коалиция США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается провести детальные консультации с Российской Федерацией по операции в Дейр-эз-Зоре. Соответствующее заявление сделал накануне, 4 августа, представитель президента США в коалиции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Бретт Макгерк.

Он заявил, что сирийская правительственная армия полна решимости разорвать осаду Дейр-эз-Зора, в связи с чем американские военные хотят провести с российскими коллегами консультации по предстоящей операции.

Также Макгерк заявил, что несмотря на напряжённость в российско-американских отношениях, Вашингтон ищет области, в которых он может работать вместе с Москвой.

«Я считаю, что Сирия является таким примером. Это особенно верно в отношении города Табка, где силы сирийского режима находятся очень близко к месту действия наших сил, и у нас был инцидент 18 июня, когда наши силы сбили сирийский самолет», — пояснил Макгерк.

Он отметил, что после этого инцидента стороны создали деконфликтные зоны, которые помогли усилить операцию по освобождению Ракки и внесли ясность, где чьи силы находятся.

В целом представитель президента США в антитеррористической коалиции оценивает работу канала по предупреждению конфликтов между российскими и американскими военными в Сирии «чрезвычайно хорошо».

«Наши военные говорят с русскими каждый день», — констатировал Макгерк.