Пентагон просит Белый дом отправить на Украину больше оружия

Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Министерство обороны США рекомендовало Белому дому начать поставки на Украину высокотехнологичных противотанковых ракет. Об этом сегодня, 5 августа, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на три официальных источника.

Сообщается. что речь идёт о партии переносных противотанковых ракетных комплексов FGM-148 Javelin на сумму в $50 млн. Известно, что стоимость одного выстрела такого комплекса составляет $100 тысяч.

При этом источники указывают, что окончательного решения о поставках летального вооружения на Украину американские власти до сих пор не приняли. Однако Пентагон рассчитывает, что в скором времени администрация такое решение примет.

Напомним, 24 июля специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Вашингтон «активно рассматривает» возможность отправить украинскому режиму оружие.

По мнению Волкера, данный шаг не является провокацией и якобы способен изменить подход Москвы к событиям на Украине. Кремль в свою очередь, ответил, что любые поставки вооружений украинским военным лишь усилят напряжённость на линии фронта в Донбассе и отдалят и без того призрачные надежды на деэскалацию конфликта.

Стоит отметить, что разговоры о прямых поставках американского вооружения на Украину ведутся с самого начала гражданской войны в этой стране. США каждый раз уклоняются от подобного решения, однако непрямые поставки американского оружия через третьи страны успешно осуществляются.