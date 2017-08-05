Госдеп: США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения

Вашингтон, , 08:12 — REGNUM Власти СЩА официально уведомили Организацию Объединённых Наций о намерении выйти из Парижского соглашения по климату в соответствии с заложенными в нём условиями. Об этом накануне, 4 августа, сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

«США в качестве участника Парижского соглашения подали сообщение в ООН о намерении выйти из него, как только это будет возможно в соответствии с условиями Соглашения», — сказано в заявлении Госдепа.

При этом Госдеп уверяет, что США продолжают работать над сокращением выбросов парниковых газов за счет внедрения инноваций и совершенствования технологий. Также США продолжат активно сотрудничать с другими странами над тем, чтобы обеспечить им доступ и использование ископаемых видов топлива более чистым и эффективным способом. Помимо прочего, США активно внедряют возобновляемые и чистые источники энергии.

Вашингтон будет продолжать принимать активное участие в различных международных климатических конференциях. Это необходимо, чтобы американские власти обеспечивали защиту интересов своей страны в этой сфере и были осведомлены о тенденциях, пояснили в Госдепе.

Ещё Госдеп напомнил, что президент США Дональд Трамп окончательно не порвал с международными климатическими затеями, и вполне открыт к тому, чтобы вернуться в Парижское соглашение. Но для этого он потребует более выгодные для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков условия. Какие именно условия не уточняется.

Напомним, Парижское соглашение по климату — это первое глобальное климатическое соглашение, которое определяет план по сдерживанию роста глобальной средней температуры от воздействия антропогенного фактора.

Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в ходе Конференции по климату в Париже и принято консенсусом 12 декабря 2015 года, а подписано 22 апреля 2016 года.

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из соглашения 1 июня 2017 года. Каких-либо реальных причин выходить из Соглашения у США не было, так как все обязательства, которые страны берут на себя в рамках этого документы — добровольны.

Однако Трамп был обусловлен своей предвыборной кампанией, в ходе которой он заявил, что не верит в глобальное потепление и считает международные соглашения по климату вредными для Америки.

В итоге американский президент вызвал на себя огонь критики как у себя в стране, так и за рубежом. Примечательно, что США примерно таким же образом поступили с предыдущей попыткой глобального климатического соглашения — Киотским протоколом.