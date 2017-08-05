Госдеп США официально уведомил ООН о выходе из Парижского соглашения

Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Госдепартамент США официально уведомил Организацию Объединённых Наций о намерении страны выйти из Парижского соглашения по климату в том виде, в котором оно существует на сегодняшний день Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

При этом в Госдепартаменте напомнили о недавнем заявлении президентао том, что Соединённые Штаты могут вернуться к Парижскому соглашению позднее.

«Как указывал президент в своём заявлении от 1 июня и позднее, он открыт для повторного присоединения к Парижскому соглашению в том случае, если США увидят условия, которые окажутся более выгодны для американского бизнеса, рабочих, народа и налогоплательщиков», — говорится в сообщении.

При этом в Госдепартаменте отметили, что США «поддерживают сбалансированный подход к политике климата», намерены продолжать сокращать свои выбросы парниковых газов за счёт инноваций и технологических достижений, а также сотрудничать в этом направлении с другими странами.

Вашингтон также продолжит принимать участие в международных конференциях и обсуждениях, посвящённых проблеме изменения климата, отмечается в заявлении.

Напомним, Дональд Трамп 1 июня объявил, что его страна выходит из Парижского соглашения, обещания о чём он давал ещё в рамках своей президентской кампании.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, которое подписали 194 страны в декабре 2015 года. Соглашение пришло на смену Киотскому протоколу, который так и не стал глобальным и выполнен не был. Данное соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления.