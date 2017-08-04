США направили наземные силы в Йемен

Вашингтон, , 23:58 — REGNUM

США направили небольшое количество наземных сил для поддержки антитеррористической операции в центральном районе Йемена против боевиков «Аль-Каиды на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 4 августа сообщает The Hill.

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Представитель пресс-службы Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил, что небольшое количество наземных войск участвует в совместной операции США и Объединенных Арабских Эмиратов по ликвидации боевиков АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Шабва.

«Мы можем подтвердить, что поддерживаем региональных партнеров в борьбе против террористов в ходе текущих операций в Йемене против АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы снизить способность группы координировать внешние террористические операции и использовать йеменскую территорию для базирования», — заявил другой чиновник оборонного ведомства США.

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Напомним, с февраля текущего года США нанесли 80 авиаударов по боевикам АКАП, а за последние восемь лет общая численность авиаударов США в Йемене превысила 200 авианалетов. После инаугурации Дональда Трампа военные США провели в Йемене два наземных рейда, включая рейд 29 января, когда погиб боец отряда специального назначения ВМС США.

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