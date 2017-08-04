The Hill: Трамп уходит на каникулы

Вашингтон, , 21:59 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп собирается отправиться на 17-дневный отпуск в Нью-Джерси, 4 августа сообщает The Hill.

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В Белом доме заявили, что время отправления Трампа было перенесено на 30 минут. Он должен покинуть Вашингтон 4 августа в 15:15 по местному времени (22:15 мск).

Трамп не стал проводить пресс-конференцию перед своим отъездом, нарушив тем самым традицию, установленную предыдущим президентом США Бараком Обамой.

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Напомним, официально это первый отпуск Трампа. Ранее медиа-компания NBC News сообщила, что 58 из 195 своих первых дней в качестве президента США Трамп потратил на посещение принадлежащих ему объектов недвижимости, включая гольф-клуб Bedminster и курортный комплекс Мар-а-Лаго во Флориде.

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