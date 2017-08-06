Турция: новые фигуры политического Олимпа

Анкара, , 06:06 — REGNUM Охота на людей, не желающих отказываться от предыдущего политического курса и мечты о Турции как части Европы, разворачивается в новом ракурсе. Теперь под удар попадает новая категория военных и силовиков — умеренные националисты, бывшие до сих пор в тени, и даже те из них, кто оказал мужественное сопротивление инициаторам госпереворота 15 июля прошлого года. К чему приведет новая чистка турецкой армии, рассказывает в своей статье генеральный директор Международного Института Развития Научного Сотрудничества, постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

На основании результатов «совершенно секретного» заседания высшего военного совета Турции, состоявшегося недавно, можно сделать определенные выводы. Традиционно на этом совете производятся присвоение воинских званий и назначения должностей высших офицеров. В этот раз практика показала, что политика чрезвычайных мер, направленная на отставку и перемещение в «дальние углы» националистов и кемалистов, будет продолжена.

Все более приобретают вес те из военных, кто связан с тайной боевой группировкой Эрдогана, называемой САДАТ, либо из политического движения Ватан под руководством Перинчека. Турция, традиционно являющаяся страной военных переворотов, в лице своих СМИ продолжает обсуждать возможность реваншистского выступления — национально-кемалистских сил. Победившие же в лице Эрдогана «интернационалисты», представляющие из себя смесь исламистов и леваков, делают все, чтобы не допустить развития такого сценария.

Каковы планы новых фигур на вершине турецкого политического Олимпа и чего стоит ожидать раньше — кемалистского восстания или разборок среди команды «заклятых друзей» Эрдогана? Читайте в статье: Турция: «Да кто ты такой, чтобы переворачивать вверх дном армию?»

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