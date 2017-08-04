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США: Подтереться словами президента Трампа можно за $12

Политика

В продажу поступила туалетная бумага с твитами Дональда Трампа

США: Подтереться словами президента Трампа можно за $12
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Туалетная бумага

Вашингтон, 4 августа 2017, 20:03 — REGNUM  В США интернет-магазины начали предлагать покупателям туалетную бумагу с напечатанными на ней твитами президента Дональда Трампа, сообщает газета Washington Examiner.

По информации издания, это креативное изделие можно приобрести на онлайн-ритейлере Amazon.

За возможность подтереться словами президента страны надо заплатить почти $12, причем в стоимость одной упаковки этой туалетной бумаги уже входит экспресс-доставка покупателю.

Стоит отметить, что руководство компании Amazon дистанцируется от реализации столь творческого товара, предлагая приобрести эту туалетную бумагу через третьих лиц.

Газета Washington Examiner сопроводила это сообщение напоминанием о том, что ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал главу компании Amazon Джеффа Безоса, который также является владельцем издания Washington Post.

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Деятельность президента США Дональда Трампа