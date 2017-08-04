Балканская редакция ИА REGNUM, , 18:42 — REGNUM Решение властей Молдавии объявить персоной нон грата вице-премьера России Дмитрия Рогозина вызвало в среде экспертов самые различные версии и рассуждения, в том числе о том, было ли это сделано Кишиневом по указке США или по собственной инициативе с расчетом угодить Вашингтону. Заведующий кафедрой политологии Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко Илья Галинский уверен, что агрессией Кишинева на российско-приднестровском направлении дирижируют США.

Галинский полагает, что в Кишинёве поставили перед собой задачу решить в ближайшее время «приднестровскую проблему» в своих интересах, не брезгуя при этом никакими методами и средствами, не оглядываясь на последствия и «имея за своей спиной США». «Молдова не без нашёптываний западных партнёров начала активно вести антироссийскую деятельность», — приводит слова эксперта приднестровское официальное ИА «Новости Приднестровья».

Галинский напомнил, что в последнее время молдавскими властями был предпринят ряд демонстративных ультимативных шагов, направленных на уничтожение миротворческой операции России в Приднестровье, на выдворение российских миротворцев и военных, охраняющих оружейные склады в селе Колбасна. «Одновременно ужесточилась политическая риторика молдавских политиков, сознательно идущих на поиск и развязывание различного рода провокаций, связанных с высылкой из Кишинева российских политиков, экспертов, бизнесменов, артистов, со скандалом в отношении вице-премьера России Дмитрия Рогозина и объявление его персоной нон грата. Такие серьезные вещи маленькой и слабо влиятельной страной, как Молдова, самостоятельно, в принципе, не делаются. Причем делается это, как по мановению волшебной палочки, решительно, оперативно, без оглядки на последствия, как приказ, поступивший из центра», — отмечает он.

Галинский обращает внимание, что Молдавия использует «удачный» опыт современной Украины. «Между властями Молдовы и Украины, при поддержке США, была достигнута договоренность о синхронизации агрессивных действий на российско-приднестровском направлении вплоть до возможности одновременных военных действий на приднестровском и донецком направлениях, с учетом территориальной удаленности России, ее невозможности адекватного ответа и тех серьезных проблем в отношениях с США, с которыми она столкнулась в последнее время. Иначе говоря, нельзя исключать вариант открытой военной агрессии против Приднестровья со стороны Республики Молдова», — резюмировал эксперт.

Доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов, в свою очередь, считает, что в истории с высылкой Рогозина вряд ли требовалось «какое-то специальное давление» со стороны Запада. «Безусловно, данные действия, наверное, будут одобрены в Соединённых Штатах или в Румынии, но я не думаю, что эти импульсы послужили решению правительства Молдовы. Потому что в самом правительстве и среди парламентского большинства есть довольно жёсткие настроения, которые направлены остриём против России. Они принимаются не впервой. Достаточно вспомнить хотя бы недавнюю парламентскую декларацию о выводе российских миротворческих сил из страны, что принималась до объявления Рогозина персоной нон грата. Большинство парламента Молдовы выступает с очень критической оценкой российской деятельности и по Приднестровью, и вообще в контексте двусторонних отношений. Поэтому я не думаю, что это было неожиданно. А то, что это создаёт довольно сложные проблемы на будущее, очевидно», — подчеркнул эксперт.

В то же время он полагает, что «Кремль не склонен какие-то решения принимать под давлением». «Или напротив, даже если такое давление есть, то позиция Кремля становится более жёсткой. То есть, очевидно, здесь возникает определенный тупик в двусторонних отношениях, как минимум завязывается узел, который довольно сложно будет развязать. Естественно, речь не идёт о том, что отношения полностью будут «заморожены», но то, что они становятся более проблематичными, очевидно», — отметил Маркедонов.

«Вот давайте себе представим ситуацию, что хотели этим решением сделать молдавские политики? — продолжил эксперт. — Они думали, что Владимир Путин примет решение об увольнении Рогозина с его должностей или как? Потому что в противном случае возникает вопрос: а как будет работать межправительственная комиссия и будет ли работать вообще? Или как будет решаться приднестровский конфликт? Мне кажется, что вопрос о персонах не совсем продуктивный. Есть функциональная нагрузка государственного чиновника. И она важнее личных симпатий-антипатий. В данном случае речь идёт о каком-то демонстративном жесте».

Москва, по словам эксперта, по возможности будет удерживаться от «разморозки» молдавско-приднестровского конфликта. «Понятно, что новый очаг дестабилизации Москве не интересен. Москва хотела бы удержать ситуацию либо в формате статус-кво, либо в таком формате, который предполагал бы диалог, пусть сложный, проблемный, но не открытый конфликт. Если ситуация будет в тупике и какие-то попытки диалога не состоятся, наверное, позиция Москвы будет радикализирована. Я не хочу спекулировать и предрекать какие-то жёсткие действия или говорить о том, что они обязательно последуют. Мне кажется, что попытки всё-таки удержать ситуацию под контролем будут», — добавил он.

Молдавский политический аналитик, бывший постпред Молдавии в Совете Европы Алексей Тулбуре считает, что действия Кишинева — это истеричное желание понравиться США, которое однако вряд ли достигнет цели. По его словам, молдавский режим Владимира Плахотнюка не имеет поддержки в молдавском обществе и уже рассорился с Россией и ЕС. «Остаются США, которым он должен подавать знаки лояльности, потому что оттуда исходит его жиденькая и единственная легитимность. Но, похоже, и США готовы от него отвернуться», — заявил Тулбуре молдавскому изданию NewsMaker.

Именно на Вашингтон, по словам Тулбуре, ориентированы действия Плахотнюка по эскалации антироссийских демаршей. «Объявление Рогозина персоной нон грата Плахотнюк для пущей важности решил синхронизировать с продлением санкций США против РФ. Это похоже на истерику, попытку расшибить лоб в церкви, молясь о поддержке западных международных партнеров. Непонятно, однако, что и кого из нынешней власти Запад может еще поддерживать. Реформ нет, а есть беззаконие и нищета», — отметил эксперт.

Германский политический эксперт Аннели Уте Габани считает, что действия Кишинева спровоцировал сам Рогозин, выступивший в качестве «агента-провокатора». Теперь Москва, по ее словам, вольна применять санкции против Молдавии. «Вопрос в том, будет ли действовать Россия сейчас или позже, так как возможна и «отложенная реакция» Москвы по политическим причинам», — заявила Аннели Уте Габани радиостанции Europa Libera.

Самой опасной мерой, по ее словам, могли бы стать действия по высылке не менее 500 тыс. трудовых мигрантов из Молдавии, которые работают в России. «Если бы их выслали обратно, это могло бы создать очень серьезные экономические и социальные проблемы РМ», — заявила эксперт, напомнив, что ранее в Москве такие угрозы уже озвучивались. Другим вариантом, по ее словам, могли бы стать симметричные санкции против молдавских чиновников, однако это «не вызвало бы больших эмоций» в Кишиневе.

В любом случае, решающим моментом, по словам эксперта, станут парламентские выборы 2018 года в Молдавии, к которым молдавское общество подойдет в расколотом и крайне поляризованном состоянии.

Объявленный Кишиневом персоной нон грата Дмитрий Рогозин, напомним, является спецпредставителем президента России по Приднестровью и сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Объявление его персоной нон грата означает фактическую заморозку молдавско-российских отношений по всем ключевым направлениям и кризис в молдавско-приднестровском урегулировании. Это решение также может обострить ситуацию в самой Молдавии. Власти Гагаузской автономии уже выразили свое несогласие с курсом Кишинева на сворачивание отношений с Россией.

В российском МИДе заявили, что решение Молдавии объявить Рогозина персоной нон грата «вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ» со стороны Москвы. При этом в ведомстве на этот раз воздержались от традиционных ремарок о том, что за этим решением стоит не Кишинев, а Запад, и что это является эпизодом внутриполитической борьбы между «пророссийским» президентом Додоном и прозападным правительством под контролем лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

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