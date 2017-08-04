Евросоюз расширил санкции против России из-за скандала с турбинами Siemens

Брюссель, , 18:14 — REGNUM Евросоюз принял решение расширить антироссийский санкционный список из-за скандала с турбинами компании Siemens в Крыму, сообщает 4 августа пресс-служба Совета ЕС.

В сообщении указано, что в санкционный список дополнительно включены трое граждан РФ и три компании, участвовавшие в поставке газовых турбин на территорию Крыма.

Их действия Евросоюз считает подрывом «территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

В новый санкционный список попали, в числе прочих, заместитель главы Минэнерго России Андрей Черезов, начальник одного из департаментов этого ведомства Евгений Грабчак, генеральный директор компании «Технопромэкспорт» Сергей Топор-Гилка.

В Совете ЕС уверены, что Андрей Черезов принимал участие в принятии решения о применении газовых турбин Siemens на объектах в Крыму.

По мнению европейских чиновников, установление энергетической независимости Крыма и Севастополя от киевских властей «подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

По этому соображению в санкционный список был включен Евгений Грабчак, так как он отвечает в российском министерстве энергетики за развитие электроэнергетических проектов в Крыму.

Представители Минэнерго России пока никак не комментируют данное решение Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, в первых числах июля 2017 года представители компании Siemens заявили о незаконной поставке четырех турбин своего производства в Крым. Якобы ранее эти четыре турбины предназначались для энергетического объекта в Тамани.

Позднее МИД Германии сообщил о подготовке общеевропейской реакции на этот скандал и предстоящем согласовании документа с постоянными представителями стран-членов Евросоюза.

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