The Hill: Шварценеггер бросил вызов Трампу

Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер запускает базу данных экологического законодательства, направленного на борьбу с изменением климата, в качестве ответа на решение президента США Дональда Трампа о выходе США из Парижского соглашения по климату, 4 августа сообщает The Hill.

Веб-сайт envirolaws.org был разработан Институтом государственной и глобальной политики Шварценеггера совместно с НКО «Национальное собрание законодателей в области экологии».

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Сайт содержит базу данных, в которую включены экологические законопроекты и законы. База данных должна помочь законодателям всех штатов США разработать собственное законодательство в области изменения климата. Шварценеггер заявил, что запуск веб-сайта является прямым вызовом Трампу.

«Я не вижу причин, по которым у нас не должно быть цифрового справочника по законодательству. Он будет доступен для всех, кто хочет предпринять активные действия в области экологии, несмотря на действия Трампа», — заявил бывший губернатор штата Калифорния

По словам Шварценеггера, новый веб-сайт позволит законодателям штатов продвинуться в области экологического права гораздо дальше, чем администрации Трампа.

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Напомним, в начале июня текущего года президент США заявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату, подписанного в декабре 2015 года, которое, по мнению Трампа, вредит экономике США.

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