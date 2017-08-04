Псковские садоводы заявили о ежедневных пикетах

Псков, , 17:54 — REGNUM В Пскове сегодня, 4 августа, прошёл пикет садоводов против завышения кадастровой стоимости земель в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в областном совете профессиональных союзов, участники протестной акции начали сбор подписей под петицией властям, в которой требуют осуществить переоценку земель с наиболее значительными перекосами по сравнению с рыночной стоимостью.

Петиция будет направлена президенту РФ Владимиру Путину, председателю Псковского областного собрания депутатов Александру Котову, губернатору Псковской области Андрею Турчаку.

Садоводы также требуют в случае невозможности переоценки в 2017 году установить «налоговые каникулы» для всех садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в регионе (после апрельских протестов такие каникулы объявили только власти Пскова — прим. ИА REGNUM ). Также среди требований — установление ставки земельного налога в размере 0,02 и ниже для земель сельскохозяйственного назначения и земель под индивидуальную жилую застройку в сельской местности на территории всей Псковской области.

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На пикете сегодня, 4 августа, подписи под требованиями поставили 18 человек. Члены рабочей группы также собирают подписи в деревнях Псковской области.

«Участок у нас болотистый, мы производили мелиорацию, сделали фундамент для дома, обустроили подъезд. Но у нас, многодетных, средств не так много. По мере возможности мы вкладываемся в свою землю, но не готовы платить налоги, рассчитанные от такой кадастровой стоимости земли. Много семей, которые с удовольствием бы занялись обработкой своего участка, уехали бы из города, но сложившаяся ситуация их реально останавливает», — отметил один из участников пикета, общественник Андрей Семенов.

По словам председателя правления СНТ «Подлипье» Татьяны Прохоровой, среди 220 членов товарищества много пенсионеров и многие понимают: повышать кадастровую стоимость и, соответственно, налоги надо.

«Но не в таких же размерах! Не могут люди потянуть платежи по 4−5 тысяч рублей — это если вместе с землями общего пользования, на которые сейчас объявлен мораторий. Не с чего платить. Всё повышается в цене, не только земля. А если и за нее будут неподъёмные налоги, то от нее придется просто отказываться. Хотя дача для всех большое подспорье», — отметила Татьяна Прохорова.

На следующей неделе садоводы совместно с профсоюзными активистами и представителями политических партий намереваются провести ещё четыре пикета: ежедневно с 7 по 10 августа.

26 августа садоводы при поддержке профсоюзной стороны планируют провести митинг на площади Ленина в Пскове.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Псковской области был принят нормативный акт, согласно которому кадастровая стоимость садовых участков в среднем выросла в 25 раз. При этом рыночная стоимость дач оказалась в 10−20 раз ниже кадастровой. В апреле и мае в Пскове состоялась серия протестных акций садоводов и профсоюзов против завышения кадастровой стоимости земли и роста земельного налога, после чего власти региона заявили о снижении налоговых ставок, а в Пскове объявили налоговые каникулы для садоводческих товариществ.

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