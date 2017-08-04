«У Кремля достаточно «грязных фактов», чтобы сместить Трампа»

Лондон, , 17:45 — REGNUM «Твит американского президента, касающийся падения уровня отношений между Москвой и Вашингтоном до отметки «ниже нижнего», оказался совершенно точным. Это нечасто бывает. Тем горше, что эта правда своим появлением подтверждает нерадостные выводы экспертов, что возможность потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, о которой говорил в своей предвыборной кампании Трамп, теперь утрачена. А вместе с ней исчезла и надежда на ликвидацию угрозы гарантированного уничтожения Земли в результате конфликта двух ядерных супердержав», — сообщается в редакционной статье британской The Independent.

Авторы текста выражают уверенность, что у российского руководства имеется в запасе достаточно «грязных фактов», обнародовав которые, Москва «добьется импичмента Трампа быстрее, чем это смогут сделать внутриамериканские оппоненты миллиардера из числа демократов и республиканцев Конгресса». Факты эти, по мнению СМИ, Кремль придерживает в рукаве, не поддаваясь на провокации вроде обвинений во вмешательстве в выборы, но в любой момент может их сделать предметом всеобщего достояния.

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«Как Кремль посадил своего ставленника в кресло хозяина Овального кабинета, так же он его оттуда и вытолкнет, — уверены британские аналитики. — Хвастун Трамп оказался в ситуации Лемюэля Гулливера, которого опутали нитками лилипуты в Конгрессе, которого достают своими колкими публикациями карлики из СМИ и который, видимо, будет не в состоянии выбраться из этого положения, потому что его еще и русские давят возможно имеющимся у них на него компроматом».

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