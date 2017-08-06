Китай ждет, Белоруссия колеблется

Минск, , 04:05 — REGNUM Китайские программы инвестиций в Восточную и Центральную Европу продолжают набирать обороты. Но на фоне своих более удачливых соседей, Белоруссия стоит несколько особняком. В чем причина проблем, тормозящих развитие инвестиционных отношений Минска и Пекина, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Размер тех средств, которые смело можно назвать китайскими инвестициями в Белоруссию, составляет не более 10 миллионов долларов. Что же касается тех 5,5 миллиардов, которые минскими экспертами также причислены к инвестициям, то в действительности это так называемые «связанные кредиты», по которым в свой черед настанет срок их погашения.

Причина именно такого отношения Китая к Белоруссии состоит в слабой вере в возможности развития Минском не сильной на сегодняшний день промышленности страны. В современном мире союзник, с трудом удерживающийся на собственных ногах, не нужен никому. Поэтому Китай скорее скупит под закрытие кредитов имеющиеся белорусские предприятия и будет использовать освободившуюся площадку в качестве перевалочной базы, чем вложит деньги в выглядящую на данный момент бесперспективной ситуацию.

Описанная картина не является фатальной. Разумеется, с мировым лидером в области экономики работать нужно всем, преодолевая возникающие на этом пути вызовы. Такая стратегия может привести Белоруссию к столь необходимой экономической мощи, соответствующей ее масштабу. Остается только преодолеть сопротивление части собственной элиты, постепенно все более становящейся тормозом на пути достижения каких-либо успехов.

Ошибка или злонамеренность заключается в позиции белорусского МИД, ориентированного исключительно на Запад? Читайте подробности в статье: Почему Китай не будет инвестировать в Беларусь

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