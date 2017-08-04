Der Spiegel: Не идите на уступки Москве, привыкнув прислуживать Вашингтону

Берлин, , 17:24 — REGNUM «Новые санкции, принятые в отношении России Конгрессом и подписанные Трампом, — это не проявление Америкой боязни российской силы и стремление ослабить позиции Кремля, а результат внутриполитического смешения интересов различных партий в США, — пытается убедить читателей корреспондент Der Spiegel Кристина Хебель. — Путин, который подает себя защитником российских интересов, просто обязан был что-то предпринять в ответ, чтобы никому не показалось, что он слаб. Такой мерой выступила высылка 755 американских дипломатов. Однако она, скорее, является просто демонстрационным жестом, ведь на самом деле этот удар — вовсе не удар. Путин не собирается закрывать ни одно из диппредставительств США, он даже не назвал поименно, кого высылает. Значит, в основном от этого пострадает российский персонал, который будет уволен американцами».

Журналистка считает, что «Владимир Путин стремится избежать конфронтации по принципу «око за око, зуб за зуб», потому что «опасается сильных экономических контрмер противника, которые могут принести значительный ущерб России и в конечном итоге подорвать имидж президента, как сильного политика и уверенной в себе личности».

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На основании собственных убеждений, домыслов и утверждений Хебель приходит к выводу, что Германии не следует бояться возможной остановки прокладки трубопровода Nord Stream 2, ведь США, надежнейший партнер, всегда поможет немцам своим сжиженным природным газом. У Берлина нет причин кланяться в пояс Москве, если он уже привык бить земные поклоны Вашингтону, так можно истолковать мысли журналистки в переводе на русский.

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