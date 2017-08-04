Минобороны РФ сформировало дивизию, прозванную в армии «стальным монстром»

Москва, , 17:16 — REGNUM Министерство обороны России завершает процесс формирования 150-й мотострелковой дивизии (МСД) с необычной организационно-штатной структурой, сообщает 4 августа газета «Известия».

По информации издания, ссылающегося на заявление представителя Южного военного округа, от стандартного мотострелкового соединения 150-я МСД отличается радикально. Если обычная мотострелковая дивизия состоит из трёх мотострелковых и одного танкового полка, то в составе 150-й МСД имеются два танковых и два мотострелковых полка, причём в состав последних включены усиленные танковые батальоны. Это даёт новой дивизии уникальную маневренность и повышенную огневую мощь, при достаточно скромной численности личного состава. Среди военных новое соединение успело получить негласное прозвище «стальной монстр».

По замыслу министерства обороны, такая организационно-штатная структура даёт 150-й МСД возможность одинаково эффективно отражать наступление противника, взламывать оборону, а также совершать глубокие прорывы и проводить операции в глубине расположения противника.

Кроме двух мотострелковых и двух танковых полков, в состав дивизии входят артиллерийский и зенитный полки, разведывательный батальон, батальон связи и другие необходимые подразделения, позволяющие эффективно действовать в условиях применения противником высокоточного оружия и постановки радиоэлектронных помех.

Стоит отметить, что подобные соединения с универсальными оперативными возможностями существовали в Советской армии и были включены в группу войск, дислоцировавшуюся в ГДР. В 1990-е годы уникальные дивизии были расформированы.

Полное название нового соединения — 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия. Соединение получило номер, почетное наименование и боевую награду 150-й стрелковой дивизии, взявшей штурмом весной 1945 года берлинский Рейхстаг. Именно её бойцы водрузили на здании Рейхстага Знамя Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня 2017 года сообщение о поднятой по тревоге для военных учений 150-й мотострелковой дивизии вызвало бурную реакцию в информационном поле Украины, политики которой разглядели в этом подготовку России к очередной «агрессии» против Киева.

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