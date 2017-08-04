Молдавия будет судить «российского шпиона»: экс-депутата «завербовало ГРУ»

Кишинёв, , 17:08 — REGNUM Молдавская прокуратура завершила следствие и передала в суд дело в отношении экс-депутата парламента Молдавии от Демократической партии Юрия Болбочану, которого обвиняют в «измене родине» и «шпионаже в пользу России». Как сообщили 4 августа пресс-службе прокуратуры, следствие считает, что Болбочану был завербован сотрудниками Главного разведывательного управления Генштаба Минобороны РФ и в период с октября 2016 года по март 2017 года якобы передавал информацию, которая «могла быть использована в ущерб интересам Республики Молдова», передает корреспондент ИА REGNUM.

Прокуроры отметили, что речь идет об информации о «стратегии и тактике проведения реформ», а также персональных данных и уязвимостях людей, находящихся на высоких государственных должностях. Кроме того, Болбочану якобы собирал и передавал представителям России информацию о действиях по реализации Соглашения об ассоциации между Молдавией и ЕС, о намерениях парламентских групп, входящих в правящее большинство. «Вся эта информация имела стратегический потенциал, и могла быть использована в ущерб интересам нашей страны», — утверждают в молдавском прокуратуре.

В рамках следствия молдавские правоохранительные органы «установили несколько систематических тайных встреч, методы применения специальных техник шпионажа, использование безопасных и скрытых каналов и денежное вознаграждение за предоставленные услуги». В случае признания виновным, Болбочану грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ИА REGNUM напоминает, что имя Юрия Болбочану фигурировало в деле о подкупе молдавских депутатов от партий правящей коалиции в 2014 году — накануне подписания и ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС парламентариям якобы предлагали по $250 тыс. за то, чтобы они вышли из своих партий. 6 марта 2014 года Болбочану вышел из парламентской фракции Демпартии.

По версии молдавских властей, за действиями по «подкупу депутатов» стояли бизнесмен Вячеслав Платон, находящийся в настоящее время под арестом в Кишиневе, и «внешние силы, враждебные курсу европейской интеграции».

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