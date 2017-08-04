Петербургский депутат озаботился судьбой биткоинов

Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Министерство финансов России попросили подумать о налогообложении криптовалютных операций. С таким предложением выступил депутат петербургского Законодательного собрания от «Единой России» Алексей Цивилев, передает корреспондент ИА REGNUM. Свое обращение он адресовал также правительству России.

Цивилев предлагает рассматривать виртуальную валюту как товар для целей налогооблажения в соответствии с действующим законодательством.

«В последнее время в России операции с криптовалютой, в частности, с биткоинами, получили широкое распространение. Однако данные операции достаточно опасны для граждан, так как в нашем законодательстве до сих пор не определен их правовой статус», — пишет депутат.

Он отмечает, что, хотя раньше криптовалюты не воспринимались всерьез, сейчас они стали частью мировой финансовой системы.

«Каждый из нас теперь может расплатиться ими в ресторане или, например, в магазине. В России даже известны случаи крупных финансовых сделок в биткоинах, покупка домов, например», — заметил парламентарий.

Цивилев подчеркивает, что биткоин является анонимным и прозрачным инструментом, но в сети хранятся все данные о транзакциях. По мнению депутата, необходимо взять под контроль процесс обмена криптовалюты на обычные деньги.

«Миллионы людей в нашей стране в разных формах имеют ценности в интернете, однако, их право собственности никак не защищено», — уверен парламентарий.

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Напомним, 25 июля в Греции задержали российского гражданина по запросу властей США. Его подозревают в причастности к организации крупной схемы легализации средств с помощью биткоин-биржи BTC-e, а также во многих других преступлениях, в частности, отмывании 4 млрд долларов с помощью биткоинов.

Как сообщалось, самая дорогая в мире криптовалюта — биткоин, капитализация которой составляет более 44 млрд долларов, 1 августа разделилась на две части: классический биткоин (BTC) и Bitcoin Cash (BCC). Это было сделано для того, чтобы оптимизировать работу системы для массовых пользователей, ускорив проведение платежей и снизив комиссии.

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