Российский след в выборах США и игнорирование угроз Украины: Радио REGNUM

Москва, 4 августа 2017, 17:00 — REGNUM
- Оценить компромат: «Российским следом» в выборах США займется жюри присяжных;
- желание избирателя: Владимир Путин обещал подумать о выборах президента РФ;
- игнорирование запрета: группа Scooter выступит в Крыму вопреки угрозам Киева;
- лишился последней опоры: рубль готов к активному падению;
- природные явления: в Москве можно будет увидеть «кровавую Луну».
Читайте ранее в этом сюжете: США шельмуют РФ, а Украина блокирует «пророссийское» вещание: Радио REGNUM